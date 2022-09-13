۲۰۰ دستگاه اتوبوس آماده انتقال زائران در مرز تمرچین است

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز نیازی به فعالیت این اتوبوس‌های نیست، افزود: هم اکنون کار انتقال زائران از نقطه صفر مرزی تمرچین در داخل خاک اقلیم کردستان عراق به سمت اربیل و بغداد و در نهایت کربلا توسط خودروهای عراقی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه کرایه انتقال مسافران توسط اتوبوس‌های ایرانی در صورت فعالیت از مرز تمرچین پیرانشهر تا اربیل، ۲۵۰ هزار تومان پیش بینی شده است، ادامه داد: هنوز روند انتقال زوار از مرز تمرچین به حاج عمران و سپس اربیل بدون مشکل در حال انجام است و مشکلی خاصی در این خصوص دیده نمی‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: وضعیت خدمت رسانی به زوار اربعین در مرز تمرچین مورد توجه مسافران قرار گرفته و زائران اباعبدالله الحسین (ع) از خدمات ارائه شده در این مرز رضایت دارند که همین خستگی خادمان را برطرف می‌کند.

مرز تمرچین برای اولین بار امسال برای خروج زائران به سمت عراق در نظر گرفته شده است.

براساس اعلام ستاد اربعین استان آذربایجان‌غربی، گذرگاه تمرچین از روز دوشنبه، ۱۴ شهریور ماه جاری میزبان زوار اربعین حسینی برای عزیمت به عتبات عالیات بود که با تصمیم ستاد مرکزی همزمان با سایرگذرگاه‌های کشور فعلاً عبور و مرور در این نطقه مرزی ممنوع شده است.