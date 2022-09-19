سرهنگ احمد شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با توجه به شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس پیش بینی می‌شود حجم ترافیک در شهرها افزایش یابد، گفت: این افزایش میزان ترافیک در معابر شهری بر ساعات سفرهای درون شهری تأثیر گذاشته و باعث طولانی شدن زمان سفرها می‌شود.

وی افزود: بهترین راهکار رسیدن سریع‌تر به مقصد و کاهش ترافیک در این ایام استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور گفت: برخی از والدین دانش آموزان برای بردن فرزندانشان از خودروهای خود استفاده می‌کنتد؛

تجمع این خودروها در ساعت شروع و خاتمه مدارس باعث ایجاد گلوگاه‌های ترافیکی و انسداد در معابر گشته و وضعیت ترافیکی نابسامانی را ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ازدحام و ترافیک سنگین در محدوده مدارس باعث اضطراب خود دانش آموزان نیز می‌شود، گفت: به رانندگان توصیه داریم خودرو خود را در محل‌های مناسب و بدون ایجاد مشکل تردد برای سایر رانندگان متوقف ساخته و فرزندان خود را به داخل مدرسه هدایت کنند.

شیرانی تصریح کرد: لازم است قبل از شروع سال تحصیلی توصیه‌های مهم پلیس مدنظر والدین قرار گرفته تا انشاالله بدون کوچک‌ترین نگرانی و حادثه سپری شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک گفت: فرزندان خود را با تابلوهای راهنمایی و رانندگی آشنا کرده و نحوه عبور صحیح از عرض خیابان را آموزش و به صورت عملی هم با آنان تمرین کنید.

وی بیان کرد: حتماً دانش آموزان در مسیر رفت و برگشت به مدرسه از پیاده رو استفاده کنند و از تردد در کنار خیابان پرهیز کنند.

شیرانی افزود: در صورتی که فرزند شما می‌تواند خودش به تنهایی از خانه به مدرسه و از مدرسه به خانه برگردد، حتماً آموزش داده شود که فقط از گذرگاه‌های عابر پیاده برای عبور از عرض خیابان استفاده کند.

وی گفت: در صورت استفاده فرزندتان از سرویس مدارس، مسائل مهمی مانند سوار یا پیاده شدن فقط در هنگام توقف کامل سرویس مدرسه، سوار و پیاده شدن صرفاً از درب سمت پیاده رو، بیرون نبردن سر و دست از پنجره، برای گذر از عرض خیابان عدم عبور از سمت جلوی سرویس مدارس و سایر خودروهای بزرگ به علت نداشتن میدان دید کافی رانندگان عبوری را در چند نوبت به کودکان آموزش دهید.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور گفت: ظرفیت سرویس مدارس با توجه به نوع خودرو مشخص است و جابجایی دانش آموزان بیش از حد ظرفیت خودرو و بصورت ایستادن در سرویس مدرسه ممنوع و خطرناک است.

شیرانی در پایان گفت: از همه رانندگان عزیز تقاضا داریم در ایام بازگشایی مدارس رعایت حقوق عابرین پیاده و علی الخصوص دانش آموزان را بیشتر رعایت نمایند. از دانش آموزان نمی‌توان انتظار داشت که توصیه‌های ایمنی را همواره به یاد داشته باشند؛ وظیفه‌ی ماست که هنگام رانندگی در اطراف مدارس، با دقت بیشتری حرکت کنیم.