به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی حجم ترافیک در سطح شهرهای استان، گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، حجم ترددها در معابر شهری افزایش می‌یابد که این موضوع باعث افزایش زمان سفرهای درون شهری خواهد شد.

وی افزود: یکی از راهکارهای کاهش بار ترافیکی و تسهیل در رفت‌وآمد، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.

همتی زاده به مشکل ترافیک ناشی از خودروهای شخصی والدینی که فرزندان خود را به مدرسه می‌رسانند اشاره کرد و گفت: تجمع این خودروها در ساعات اولیه و پایانی مدارس موجب ایجاد گره‌های ترافیکی و گاهی انسداد معابر می‌شود که وضعیت ترافیکی را با مشکلاتی روبرو می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان کردستان همچنین بیان داشت: ازدحام و ترافیک سنگین اطراف مدارس باعث ایجاد اضطراب در دانش‌آموزان می‌شود، لذا از والدین درخواست داریم خودروهای خود را در مکان‌های مناسب و با فاصله‌ای از مدارس پارک کنند و فرزندانشان را بدون ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان به مدرسه هدایت نمایند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت توصیه‌های پلیس پیش از آغاز سال تحصیلی افزود: با توجه به ظرفیت سرویس‌های مدرسه، جابجایی بیش از حد ظرفیت و ایستادن دانش‌آموزان در سرویس ممنوع و بسیار خطرناک است.

همتی زاده در پایان از همه رانندگان خواست که در ایام بازگشایی مدارس رعایت حقوق عابران پیاده به ویژه دانش‌آموزان را جدی بگیرند و یادآور شد: دانش‌آموزان همیشه نمی‌توانند توصیه‌های ایمنی را به یاد داشته باشند، بنابراین وظیفه ماست که در اطراف مدارس با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنیم.