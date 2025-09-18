  1. استانها
آمادگی پلیس راهور کردستان برای تأمین امنیت ترافیکی دانش‌آموزان

سنندج- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی حجم ترافیک در شهرها به مناسبت شروع سال تحصیلی، از آمادگی کامل این پلیس برای نظم‌بخشی به معابر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی حجم ترافیک در سطح شهرهای استان، گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، حجم ترددها در معابر شهری افزایش می‌یابد که این موضوع باعث افزایش زمان سفرهای درون شهری خواهد شد.

وی افزود: یکی از راهکارهای کاهش بار ترافیکی و تسهیل در رفت‌وآمد، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.

همتی زاده به مشکل ترافیک ناشی از خودروهای شخصی والدینی که فرزندان خود را به مدرسه می‌رسانند اشاره کرد و گفت: تجمع این خودروها در ساعات اولیه و پایانی مدارس موجب ایجاد گره‌های ترافیکی و گاهی انسداد معابر می‌شود که وضعیت ترافیکی را با مشکلاتی روبرو می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان کردستان همچنین بیان داشت: ازدحام و ترافیک سنگین اطراف مدارس باعث ایجاد اضطراب در دانش‌آموزان می‌شود، لذا از والدین درخواست داریم خودروهای خود را در مکان‌های مناسب و با فاصله‌ای از مدارس پارک کنند و فرزندانشان را بدون ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان به مدرسه هدایت نمایند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت توصیه‌های پلیس پیش از آغاز سال تحصیلی افزود: با توجه به ظرفیت سرویس‌های مدرسه، جابجایی بیش از حد ظرفیت و ایستادن دانش‌آموزان در سرویس ممنوع و بسیار خطرناک است.

همتی زاده در پایان از همه رانندگان خواست که در ایام بازگشایی مدارس رعایت حقوق عابران پیاده به ویژه دانش‌آموزان را جدی بگیرند و یادآور شد: دانش‌آموزان همیشه نمی‌توانند توصیه‌های ایمنی را به یاد داشته باشند، بنابراین وظیفه ماست که در اطراف مدارس با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنیم.

