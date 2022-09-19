به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، نشست معرفی و بررسی کتاب «به سوی ابدیت» نوشته زینب بیش بهار از ساعت ۱۶ تا ۱۸ چهارشنبه سی‌ام شهریور در فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شود.

این کتاب بر اساس زندگی سرلشکر شهید مدافع حرم حاج عبدالرسول استوار محمود آبادی نوشته شده و شامل خاطراتی درباره این شهید والامقام به روایت نزدیکان و اطرافیان اوست. این کتاب با استقبال خوب مخاطبان روبه‌رو شده و به چاپ سوم نیز رسیده است. در این جلسه، اکبر رضایی از دوستان نزدیک و محمدامین استوار محمود آبادی فرزند آن شهید در مراسم حضور خواهد داشت و به بیان خاطراتی از وی می‌پردازند.همچنین علی الله سلیمی به عنوان کارشناس عرصه کتاب به معرفی اثر «به سوی ابدیت» می‌پردازد. محمدمهدی آقاسی نیز به شعرخوانی آئینی می‌پردازد.

شهید محمود آبادی از شاگردان و نزدیکان شهید محراب، آیت‌الله دستغیب و از جوانان انقلابی شیراز است که در دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) در مقابل گروه‌های تکفیری دوشادوش سرداران شهید قاسم سلیمانی و حسین همدانی در سوریه و عراق به مجاهدت پرداخت. وی در دوران دفاع مقدس نیز حضوری فعال داشت و بارها عازم جبهه‌های غرب و جنوب شد و در لشکر ۱۹ فجر و تیپ مستقل ۳۵ امام حسن (ع) به‌عنوان فرمانده گردان، مسئول اطلاعات و عملیات لشکر به دفاع از کشور پرداخت.

حضور برای عموم علاقه‌مندان در این نشست بلامانع است.