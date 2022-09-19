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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۰۷

خاخام صهیونیست: زندگی یهودیان در امارات رونق دارد

خاخام صهیونیست: زندگی یهودیان در امارات رونق دارد

لوی دوشمان نخستین خاخام صهیونیست که به طور رسمی در امارات حضور دارد، گفت: زندگی یهودیان در اینجا رونق دارد و من امیدوارم که جمعیت یهودیان در امارات در ۱۰ سال آینده به ۲۰ هزار نفر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، لوی دوشمان نخستین خاخام صهیونیست که به طور رسمی از سوی مقامات تل آویو مجوز فعالیت دینی و تبلیغی در امارات را دریافت کرده، گفت: زندگی یهودیان در اینجا رونق دارد و من امیدوارم که جمعیت یهودیان در امارات در ۱۰ سال آینده به ۲۰ هزار نفر برسد.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در این باره در گزارشی نوشت: لوی دوشمان از چند سال پیش تلاش برای توسعه طرح های زیربنایی ویژه یهودیان در امارات را آغاز کرده است که در آینده اقدامات وی به توسعه توافقات آبراهام (عادی سازی روابط) کمک خواهد کرد.

بنابر این گزارش، این خاخام صهیونیست که از پیروان شاخه دینی حسیدیم است، در سال های اخیر موسسات متعددی از جمله مهد کودک چند زبانه، مقر اقلیت یهودیان، نمایندگی غذاهای یهودی و یک کنیسه برای مراسمات دینی آنها در امارات ایجاد کرده است.

وی در پی این اقدامات به عنوان نخستین خاخام از سوی رژیم صهیونیستی با کد پرسنلی ۰۰۱ در امارات به طور رسمی معرفی شد. لوی دوشمان در سخنانی از زندگی راحت و پر رونق یهودیان در امارات سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که جمعیت یهودیان در امارات طی ۱۰ سال آینده به ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر برسد.

کد مطلب 5593121

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    نظرات

    • نسیم IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
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      فکر کنم بیش از ۵۰ سال همه کشورها ملت ها شاهد فلسطین اشغالی بودیم و در سال های آینده شاهد امارات اشغالی توسط این رژیم جعلی باشیم . البته دخالت نباشه به خودشون مربوطه بالاخره ورود اجازه دادن همین اشتباهی که در گذشته فلسطینی ها کردند در قالب تجارت در فلسطین این قوم کافر ظاهر شد بر علیه خود فلسطین شد

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