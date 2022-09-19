به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرنگار شبکه آلمانی ولت در گزارشی اعلام کرد: یک موضوع امروز توجه من را در بررسی اخبار رسانه های غربی به خود جلب کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آمریکایی نوشت که ارتش روسیه هم اکنون به طور گسترده از پهپادهای انتحاری ایرانی به ویژه شاهد ۱۳۶ در عملیات های نظامی هر روزه خود استفاده می کند، اقدامی که می تواند قواعد بازی در جنگ اوکراین را تغییر دهد.

وی افزود: این نوع از پهپادهای انتحاری ایرانی بسیار قدرتمند بوده و کارایی بالایی دارند. براین اساس، نیروهای روسی در شرایط کنونی از پهپادهای ایرانی به طور خاص در منطقه زاپروژیا برای هدف قرار دادن تسلیحات جنگی آمریکایی ها از جمله موشک اندازهای هیمارس و توپخانه های به طور دقیق استفاده می کنند.

وی افزود: پهپادهای ایرانی از نوع تهاجمی (شاهد ۱۳۶) به شیوه موشک های کروز عمل می کنند ،این نوع پهپادها از سوی کاربر عملیاتی تا زمان رسیدن به هدف هدایت می شوند و پس از آن ضربه نهایی را وارد می کنند. به همین دلایل و به علت اینکه آسیب های زیادی به اهداف تعیین شده وارد می کنند، نام کامیکازه (انتحاری) برای آنها انتخاب شده است.

خبرنگار شبکه آلمانی ولت افزود: در این شرایط، نیروهای روسی با کمک ایران به یک دستاورد مهم در جنگ رسیده اند: