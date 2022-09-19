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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۱۳

خبرنگار شبکه آلمانی ولت:

پهپادهای ایرانی قواعد بازی در جنگ اوکراین را تغییر داده‌اند+فیلم

پهپادهای ایرانی قواعد بازی در جنگ اوکراین را تغییر داده‌اند+فیلم

خبرنگار شبکه آلمانی اعلام کرد: پهپادهای انتحاری ایرانی بسیار قدرتمند بوده و کارآیی بالایی دارند.نیروهای روسی از این پهپادها در زاپروژیا برای هدف قرار دادن تسلیحات آمریکایی استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرنگار شبکه آلمانی ولت در گزارشی اعلام کرد: یک موضوع امروز توجه من را در بررسی اخبار رسانه های غربی به خود جلب کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آمریکایی نوشت که ارتش روسیه هم اکنون به طور گسترده از پهپادهای انتحاری ایرانی به ویژه شاهد ۱۳۶ در عملیات های نظامی هر روزه خود استفاده می کند، اقدامی که می تواند قواعد بازی در جنگ اوکراین را تغییر دهد.

وی افزود: این نوع از پهپادهای انتحاری ایرانی بسیار قدرتمند بوده و کارایی بالایی دارند. براین اساس، نیروهای روسی در شرایط کنونی از پهپادهای ایرانی به طور خاص در منطقه زاپروژیا برای هدف قرار دادن تسلیحات جنگی آمریکایی ها از جمله موشک اندازهای هیمارس و توپخانه های به طور دقیق استفاده می کنند.

وی افزود: پهپادهای ایرانی از نوع تهاجمی (شاهد ۱۳۶) به شیوه موشک های کروز عمل می کنند ،این نوع پهپادها از سوی کاربر عملیاتی تا زمان رسیدن به هدف هدایت می شوند و پس از آن ضربه نهایی را وارد می کنند. به همین دلایل و به علت اینکه آسیب های زیادی به اهداف تعیین شده وارد می کنند، نام کامیکازه (انتحاری) برای آنها انتخاب شده است.

خبرنگار شبکه آلمانی ولت افزود: در این شرایط، نیروهای روسی با کمک ایران به یک دستاورد مهم در جنگ رسیده اند:

کد مطلب 5593411

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      105 83
      پاسخ
      خدا را شکر درود بر ایران و روسیه مرگ بر اوکراین و امریکا
    • جهان IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      94 27
      پاسخ
      آمریکا با انهدام تجهیزاتش دراکراین توسط پهباد شاهد باری دیگر ضرب شصت ایران را چشید
      • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
        0 6
        مرگ بر وطن فروشانی که منفی به این نظر داده اند ،درحالی که جوانان غیور و معتقد دانشمند برای اقتدار اسلام و ایران تلاش میکنند و این ها را می‌سازند بعضی ها دشمنی خود را بار دیگر با اسلام و کشور خودشان و ملیتشان نشان میدهند همان خدایی که در آشوب اخیر پرچم کشورشان را به 🔥 کشیدند ،مرگ و لعنت خدا بر شما
    • سهیل IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      78 27
      پاسخ
      احسنت .. باعث غرور هست .‌‌. اردوغان داره آتیش میگیره
    • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      75 27
      پاسخ
      تا کور شود هرآنکس که نتواند دید ایران است ایران حالا بیشتر تحریم کنید تا بیشتر بیشرفت کنیم
    • مادر بچه ها و معلم مدرسه IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      56 16
      پاسخ
      خیلیم عاااالی
    • ناشناس AE ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      77 8
      پاسخ
      زنده باد ایران
    • عباس IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      37 104
      پاسخ
      نگ بزرگی جهانی با همکاری سلاح نظامی بر پیشانی ایران با سیاست های حکومتی با حمایت کفار روسی و چینی
      • IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
        52 24
        خیلی حرص و جوش نزن شیرت خشک میشه آمریکا دشمن درجه یک ماست و هرکس بتونه به دشمن ما ضربه بزنه ما بهش کمک میکنیم.
      • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
        32 6
        مثلث ایران ،روسیه وچین ،باید آمریکا ومتحدانش را به زانو دربیاورد،تا امریکاوهمدستانش درمنطقه حساب کار دستشان بیاید تاادعای ک خدایی بر جهان نکنند ،این یک اصل وقانون نانوشته است
      • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
        17 2
        مثلث ایران ،روسیه وچین ،باید آمریکا ومتحدانش را به زانو دربیاورد،تا امریکاوهمدستانش درمنطقه حساب کار دستشان بیاید تاادعای ک خدایی بر جهان نکنند ،این یک اصل وقانون نانوشته است
      • یاشار RU ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
        25 5
        برو البانی داره پناهنده میگیره
    • محمود ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      94 23
      پاسخ
      این پیشرفت باعث افتخارمامردم ایران است.انشالله که درهمه چیزبتوانیم افتخارآفرینی کنیم و....
    • محمود ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      58 16
      پاسخ
      این پیشرفت باعث افتخارمامردم ایران است.انشالله که درهمه چیزبتوانیم افتخارآفرینی کنیم و....
    • Urfan US ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      59 12
      پاسخ
      امید وارم روزی برسد که این سامانه های سحر آمیز در مقابل تروریست های تکفیری طالبان استفاده شود
    • احد IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      55 10
      پاسخ
      جای بسی افتخار است امیدوارم کشور عزیز و مظلوم ایران به جایگاه رفیع خودش که زمانی یکی از دو کشور مطرح دنیا بود برسد. به کوری چشم شیطان صفتان طرفدار زر و زور
    • ناشناس IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      42 41
      پاسخ
      هیچ رقمه نمیشه حرف مسئولین ایران رو باور کردیه بار حرف راست نمیزنن اولش گفتن ما پهباد ندادیم بعد میگن اوکراین هشت هزار کیلومتر مربع از زمینهای اشغالی رو ازاد کرده الان میگین روسیه با کمک پهبادهای ایران پدر اوکراین رو در اورده
      • صداقت IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
        15 3
        سر ظالم این بلا را میارن که ندونه از کجا خورده
      • رضا IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
        18 3
        خوگیج میگه نشریه ی آلمانی گفته
      • IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
        1 1
        درمورد تسلیحات نظامی هیچ وقت لو نمی دهند،این قانون هر کشوری است ،مسائل نظامی ودست اوردهای ان در هر زمینه ای جزو اسرار نظامی است، شاید برای اطلاع ان هم اگر صلاح دیدند به صورت کلی در حد یک خبر معمولی به اطلاع عموم برسانند،ام دلیلی ندارد که ان را فاش کنند ،چون نیازی به دانستن عموم نیست
    • کیخسرو IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      39 5
      پاسخ
      زنده باد حاجی زاده و بچه های هوا فضا وطن دوست واقعی اینها هستند آیندگان به اینها افتخار میکنند
    • ناشناس IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      23 4
      پاسخ
      افتخار میکنیم
    • خسرو IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      28 4
      پاسخ
      بعضی ها چنان از امریکا و غرب طرفداری می کنند انگار شریف ترین و معصوم ترین تاریخ هستند. قصد طرفداری از روسیه نیست هر کشوری منافع خودشو می بینه فقط ولی چرا باید از آمریکا و غرب با این همه جنایت و استعداد سلطه و جنگ افروزی طرفداری و دلسوزی کرد ؟؟؟
    • اسماعیل IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      21 2
      پاسخ
      جونم ایران 😍😍😍
    • IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      7 1
      پاسخ
      شیر و باقلا بره ناقلا بارک الله پسر شجاع موشک سجا بارک الله
    • عبدالرضا جعفریان IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      دشمن دشمن ما دوست ماست.تمام روسیه. امریکا
    • IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      19 7
      پاسخ
      باعث افتخار است واقعا احساس غرور میکنم دشمن کور دل سعی میکند ایران رو از داخل شکست دهد نمونه اش فوت خانم امینی که سازمان ملل و آمریکا هم تسلیت گفتن که خانم امینی مگر شخصیت خیلی مهمی بود فقط یک شهروند عادی بود ولی اینهمه از نیروی انتظامی به دست ارازل و اوباش به شهادت میرسند چرا تسلیت نمیگویند
    • فرید IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      14 1
      پاسخ
      زنده باد وطنم ایران ما مردم ایران سرباز آماده باش وطنیم...هر پیشرفتی در تحریمها داغ بزرگی بر آمریکا و اسرائیل است ..مرگ بر این دو کشور دنیا خراب کن ....ایران وطنم پاره تنم .❤️❤️
    • علی IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      آفرین بزنید نابودشان کنید که ادعا نکنند
    • US ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      یعنی معلوم نیست دارن بزرگ نمایی می کنن ،ایران رو درگیر یه مخمصه دیگه کنن
    • باسم IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      باسلام الحمدلله رب العالمین خداراشاکریم که جمهوری اسلامی ایران روز به روز پیشترفته ترمیشود ودشمنان اسلام رادرزباله دان تاریخ خواهدانداخت یادشهیدان ودانشمندان هسته ای صلوات
    • باسم IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      باسلام الحمدلله رب العالمین خداراشاکریم که جمهوری اسلامی ایران روز به روز پیشترفته ترمیشود ودشمنان اسلام رادرزباله دان تاریخ خواهدانداخت یادشهیدان ودانشمندان هسته ای صلوات
    • مقدم IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      افرین
    • س IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      شیر مادر نان پدر حلالتون
    • مهدی IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      درود بر ایران و ایرانی باعث افتخارو غروره خدا قوت
    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      آمریکا بیچاره،،شاهد136داره تو سرت اوارمیشه،،فرارکن
    • مهستی IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      0 5
      پاسخ
      خواهید دید کاری نمیتونه بکنه پهپاد ایرانی هم اولا پهپادهای ایرانی تاکنون چندین نوعش همینجوری افتاده خودبخود چ فاقد دوربین است بنابراین هرگز اهداف متحرک مثل هیمارس نمیتونه بزنه چه دروغها تاکنون ۴ هدف توپخانه‌ای زده بیرقدار اینهمه افتخارات کسب کرد ایرانی ۲ تا هدف زد اینهمه تعریف! جوجه آخر پاییز شمرده
    • سادات IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      0 1
      پاسخ
      اگر واقعیت داشته باشد سجده شکر لازم است و اینکه همین روسیه در جنگ ایران و عراق خیلی به ما ضربه زده و خدارو شاکریم که حالا به ما نیازمند شده است
    • مرتضي IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      زنده باد ایران خدا قوت تا کور شود چشم دشمنان ایران
    • مرتضي IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خسته نباشی به تمام نیروهای مسلح ایران خدا قوت تا چشم دشمنان ایران کور باشد
    • علی IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      جانم فدای رهبر،احسنت به نیروهای نظامی ایران بهتون افتخار میکنم،وطنم ایران دوستت دارم
    • بهنام قزللو IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      زنده باد ایران و‌ ایرانی ننگ بر دشمنان ایران محو باد آمریکا و اسرائیل
    • ایرانی IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خداپشتوپناهتان ای ایرانی افتخاربرای ایران
    • US ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      ایا ایران به ارمنستان هم‌پهباد داده
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      این قدرت انقلاب اسلامی است که چهل ساله مورد تحریم و هجمه قرار گرفته اما در میان این همه دشمن سرافراز و مقتدر جلو می‌ره . درود بر ظفرمردان نیروهای مسلح و دانشمندان خدا جوی ایرانی .
    • ku36 IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      1 0
      پاسخ
      هم وطن عزيز يادمان نرفته كه قبل از انقلاب حتي تفنگ هم در ايران ساخته نميشد و اسلحه ما در جنگ تحميلي برنو و ام يك بود دشمنان از فروش سيم خادار هم به ما جلو گيري كردند و حالا ما افتخار ميكنيم به سلاح هاي باز دارنده كه در كشور عزيزمان ساخته ميشود
    • زنده باد ایران IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳
      1 0
      پاسخ
      واقعا الی بود کیف کردیم دمتو نگرم

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