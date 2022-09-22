کتاب موسیقی «مینیاتورها»ی پیمان فخاریان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه فرهنگی هنری ماهور کتاب «مینیاتورها: قطعاتی برای گیتار کلاسیک» اثر پیمان فخاریان را به بهای ۱۲۰ هزار تومان منتشر کرد. فخاریان مدرس موسیقی در دانشگاه هنر است. وی بجز تدریس و اجرای آثار آهنگسازان شهیر جهان که گزیده‌ای از آن در آلبوم‌های «دونوازی گیتار کلاسیک» و «پیام بدون مرز» توسط مؤسسه ماهور منتشر شده، بیش از ۱۰۰ قطعه برای گیتار کلاسیک نوشته است.

این موسیقیدان خود در معرفی «مینیاتورها» چنین نوشته است: «ترس‌های درون باید شفاف می‌شد، پس مینیاتورها شکل گرفت تا در صراحت عبور، سایبان آرامش به تکامل رسد. مینیاتورها توصیف واکاوی درون است، نصب جسارت به بال رویاهاست، بلوغ حزن است، حضور آشکار ناخودآگاه است، تبسم ترس‌هایی است که در انتظار شناخت، آستانه‌ی پوسیدگی را تجربه می‌کردند، دعوت بیداری است به خیال، خون تازه‌ای است که برای رسیدن به بطن نگرانی جریان دارد، آغوش مطمئن انتظار است، نبض پرتراکم صبوری است، پختگی تنهایی است، آرامش ترد خیال است. مینیاتورها قدم‌هایی است به‌جامانده از کسی که تنها عشق را به خواب دید و…»

از دیگر کتاب‌های منتشر شده فخاریان می‌توان به «پنج قطعه برای گیتار کلاسیک» و «۲۶ دونوازی گیتار کلاسیک» اشاره کرد. این دو کتاب نیز را نیز مؤسسه ماهور (در دهه ۸۰) منتشر کرده است.