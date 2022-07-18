به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور کتاب «هم‌نواز ۳: ۲۱ قطعه از استاد منصور نریمان برای نی» را با آوانویسی سیامک جهانگیری، به همراه یک سی‌دی با اجرای نی: سیامک جهانگیری، عود: یاسمین شاه حسینی و تمبک: وحید فتاحی به بهای ۹۰ هزار تومان منتشر شد.

در ادامه و راستای مجموعه‌های پیشین همنواز این بار نیز در هم‌نواز ۳ با هدف تدوین و گردآوری قطعات موسیقی کلاسیک ایرانی برای نی جهت افزودن به کارگان اجراییِ این ساز، با تمرکز بر آثاری از استاد منصور نریمان، نوازنده صاحب نامِ عود، قطعاتی در فرم‌ها و مُدهای رایج در موسیقی دستگاهی ایران انتخاب و تدوین شده تا با توجه به توانایی‌های اجرایی ساز عود بتوان آن را برای ساز نی به عنوان همنواز در ترکیب قرار داد.

سیامک جهانگیری، آهنگساز، نوازنده نی و سرپرست گروه موسیقی «همنوازان دلگشا» است. او از جمله شاگردان مجید کیانی و داریوش طلایی بوده است و در نوازندگی ساز کلارینت نیز تخصص دارد. «هم‌نواز: ۱۸ قطعه برای هم‌نوازی ساز نی و سازهای کلاسیک ایران»، «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی»، «دستور مقدماتی نی» و «۲۴ چهارمضراب از استاد ابوالحسن صبا» از دیگر کتاب‌های منتشر شده اوست.