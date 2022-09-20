میردولت موسوی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سه سال گذشته علی‌رغم عقد قراردادهای حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای از طریق شورای عالی، تولید انجمن سینمای جوانان به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعداد آثار تولید شده دفتر بسیار محدود بود.

وی تصریح کرد: با وجود تمام محدودیت‌ها، در طول این مدت نزدیک ۲۰ فیلم به عنوان پروژه پایان دوره فیلمسازی و ۱۲ عنوان فیلم حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای به تولید رسیده که اکثر آنها در جشنواره‌های مختلف ملی و بین‌المللی درخشیده‌اند.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل از برگزاری کلاس‌های آموزشی در این دفتر خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌های کرونایی در سه سال گذشته آموزش در این دفتر تعطیل نشد و کلاس‌ها به صورت آنلاین و حضوری با تعدادی هنرجویان محدودتر برگزار شد.

موسوی افزود: سه دوره کلاس فیلمسازی تعاملی، سه دوره کلاس عکاسی، سه دوره کلاس تدوین، ۲ دوره فیلمنامه‌نویسی آنلاین، ۲ دوره کلاس فیلمبرداری و یک دوره منشی صحنه آنلاین از جمله این دوره‌های آموزشی است.

وی از برگزاری کلاس فیلمسازی هفت ماهه بعد از سه سال توقف در این دفتر خبر داد و خاطرنشان کرد: آزمون ورودی دوره فیلمسازی هفت ماهه روز ۱۳ آبان ماه امسال به طور همزمان با دفاتر سراسر کشور برگزار خواهد شد.

موسوی اضافه کرد: پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی و مصاحبه حضوری می‌توانند در دوره هفت ماهه فیلمسازی شرکت کرده و پس از پایان دوره با ساخت فیلم پایان دوره و کسب نمره قبولی مدرک فیلمسازی از انجمن سینمای جوانان ایران که دارای اعتبار بین‌المللی و امتیازات ویژه‌ای در سازمان سینمایی است، دریافت کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به افزایش بودجه تولید و با پایان یافتن محدودیت‌ها تا آخر سال‌جاری، شاهد تولیدات بیشتر و با کیفیت بالاتر از فیلمسازان استان باشیم.

موسوی بیان کرد: آثار راه یافته از انجمن سینمای جوانان استان اردبیل به بخش مسابقه سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران فیلم داستانی «عاشیقلار قهوه‌خاناسی» کار رضا جمالی و انیمیشن «چرخ زندگی» کار زهرا حسینی هستند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: «عاشیقلار قهوه‌خاناسی» نوشته و کار رضا جمالی در مورد پیرمردی است که به اصرار همسرش دنبال نوازنده‌ای برای عروسی تنها پسرش می‌گردد اما در حین جست‌وجو با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.

موسوی تصریح کرد: انیمیشن «چرخ زندگی» نیز دوره‌های مختلف زندگی از تولد تا مرگ را در قالب چرخ‌های مختلف نشان می‌دهد.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل گفت: سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار می‌شود.