به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «آرام‌گاه» به کارگردانی علی دارایی که به همراه ۵ فیلم ایرانی دیگر در بیست و پنجمین جشنواره جهانی فیلم «مذهب امروز» ایتالیا حضور داشت، در اولین حضور بین‌المللی خود توانست جایزه بهترین فیلم کوتاه را از این دوره جشنواره دریافت کند.

نرگس آبیار به عنوان یکی از داوران این دوره جشنواره «مذهب امروز» حضور داشت و زهره زمانی فیلمساز، مدیر انجمن سینمای جوان انزلی و برنامه‌ریز ایرانی که در این جشنواره کارگاه داشت، به نیابت از علی دارایی، جایزه را دریافت کرد.

جشنواره جهانی فیلم «مذهب امروز» ایتالیا به عنوان اولین جشنواره فیلم اختصاص داده شده به گفتگوی سینما و مذاهب در جهان است که در سال ۱۹۹۷ در ترنتو (terento) ایتالیا متولد شد. هدف این جشنواره؛ تفسیر، انتقال و تعمیق مضامین ایمان و کثرت پدیده‌های دینی از طریق روش‌های مشخصی در سینما است. بیست و پنجمین جشنواره جهانی فیلم «مذهب امروز» ایتالیا ۲۳ تا ۳۰ شهریورماه مصادف با ۱۴ تا ۲۱ سپتامبر برگزار شد.

فیلم کوتاه «آرام‌گاه» به کارگردانی علی دارایی و تهیه‌کنندگی علی دارایی و گلناز زجاجی پیش از این، جایزه بهترین تصویربرداری جشنواره نهال، جایزه بهترین فیلم، بهترین طراحی صحنه و بهترین طراحی لباس جشنواره استانی قم را در کارنامه دارد. همچنین کاندید بهترین فیلمنامه جشنواره نهال و حضور در جشنواره سایه را نیز تجربه کرده است.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «ریحانه باعث مرگ نوزادش شده است. اکنون در غیاب همسر فراری‌اش در جستجوی راهی برای خاکسپاری نوزاد است و با مصائبی روبرو می‌شود ولی ...»

فاطمه صفت زاده، بهادر محمدنژاد، احمد شریفی، علی فرقدانی، سیدعلی یزدیان، مسعود مشعوف، مجید رنگی، حسن پوریا، صبا عزیزپور، گلناز زجاجی، محمد کریمی، محیا طیبی، ریحانه عباسی، آراد محمدی، سیدپارسا میر، هدیه احمدی و آیه بیگدلی بازیگران «آرام‌گاه» هستند.

فهرست عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: علی دارایی، نویسنده: مجید حلوایی، مدیرتصویربرداری: وحید بیوته، صدابردار: هادی معنوی پور، تدوین: شیدا گرجی، صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده، طراح صحنه: علی دارایی، طراح لباس: الهام ارجمند، اصلاح رنگ: مهران دوستی، طراح چهره پردازی: محمد نعمت، آهنگساز: محمد امین ابراهیمی، سرپرست گروه کارگردانی: مسعود مشعوف، برنامه ریز: فاطمه حسینی فر، منشی صحنه: الهام مهربان، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: حسنیه قاضی عسگر، دستیار دوم کارگردان: علی حیدری، مدیر تولید: وحید جهانشاهلو، دستیاران فیلمبردار: محمود اسکندری، اکبر زندیه و داود بهکندی، سینه موبیل: محمود پناهی، دستیار صدابردار: احمد تفرشی، دستیاران صحنه: سید علی یزدیان و علی نظری، دستیار لباس: دنیا سرحان زاده، جانشین تولید: روح الله عبدالهی، دستیار تولید: محمد رشیدی، گروه تدارکات: امیرحسین صمدی، مهدی ترابی و مهدی کریمی، حمل و نقل: مهدی شاه بداغی و حسن قربانی، طراح پوستر: محمدرضا حبیبی، زیرنویس: مهدی ابراهیمی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه‌کننده: علی دارایی و گلناز زجاجی.