به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «بوم‌هن» به کارگردانی شاهین زوار در نخستین حضور بین‌المللی خود در یکی از جشنواره‌های سینمایی ایتالیا حضور پیدا می‌کند و در این رویداد نمایش داده می‌شود.

«بوم هن» در جشنواره ۲۸ ساله «کاپری هالیوود» ایتالیا نمایش داده می‌شود.

این فستیوال از سال ۱۹۹۵ و به مدت ۲۸ سال است که در ایتالیا برگزار می‌شود و پلی میان سینمای ایتالیا و هالیوود است. جشنواره «کاپری هالیوود» مراسم اهدای جوایز سالانه را برای تجلیل از بهترین‌ها در رقابت‌های بین‌المللی و داخلی برگزار می‌کند.

این جشنواره تحت حمایت مجمع پارلمانی مدیترانه برگزار و از سوی وزارت میراث فرهنگی، فعالیت‌ها و گردشگری ایتالیا پشتیبانی می‌شود. هر ساله بیش از ۲۰۰ فیلم از کشورها و ژانرهای مختلف در این جشنواره به نمایش در می‌آید. جشنواره «کاپری هالیوود» از ۲۶ دسامبر تا دوم ژانویه برابر با ۵ تا ۱۲ دی برگزار می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده: آناهیتا سعیدی‌منش، کارگردان: شاهین زوار، نویسنده: پدرام افشار، بازیگران: سیاوش چراغی پور، محمد موحدنیا، سارا مایلی، نسا یوسفی، امیرحسین حیدری، سروش حسین جانی، مهران قیصری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سروش حسین جانی، دستیار دوم کارگردان: مهران قیصری، منشی صحنه: یاسمین پدری، مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، دستیار اول فیلمبردار: حامد حسنوند، گروه فیلمبرداری: مهدی عراقیه، هادی جمالی، تدوین: امید میرزایی، دستیار تدوین: میثم میرزایی، فریبا نجفی، اصلاح رنگ و نور: علی نوروزی، صدابردار: علیرضا پاکنهاد، دستیار صدابردار: علی رحمانی، طراحی و ترکیب صدا: عرفان یزدی، دستیار صداگذار: حمید مهرآبادی، استودیو صدا: پیشگامان سینمای آریا، آهنگساز: مهسا جهانی، طراح پوستر و گرافیک: نسیم گرجی، گریم: شکیبا ادیب غیاثی، دستیار گریم: زهرا عابدی، طراح صحنه و لباس: هادی سالارورزی، دستیار صحنه و لباس: امیرحسین حیدری. مشاور تهیه کننده: مهدی ناظریان، مدیر تولید: امیر یغمایی، مدیر تدارکات: کاظم جمیلی آذر، عکاس: مهرداد ترکاشوند، پخش بین الملل: سولماز اعتماد.

فیلم کوتاه «خروس» در جشنواره ایتالیایی

فیلم کوتاه «خروس» به‌نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی ژیلا محمدشاهی به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه طلایی ایتالیا راه یافته و در بخش بهترین کارگردانان طلایی چهارم دسامبر اکران شد.

«خروس» درباره پسربچه‌ای است که فکر می‌کند مادرش می‌خواهد خروس او را بکشد؛ برای حراست از آن او را با خود به مدرسه می‌برد اما ...

این جشنواره ایتالیایی، ۲۳ دسامبر برابر با ۲ دی‌ ماه برگزیدگان خود را خواهد شناخت.

عواملی که در ساخت این فیلم کوتاه همکاری داشته‌اند عبارتند از مدیر فیلمبرداری: امیررضا دهنادی، دستیار اول تصویر: مسعود ذاکری، نور: امیرهوشنگ امیر شکاری، صدابردار: کامران مبشری، طراحی و ترکیب صدا: بهنیا یوسفی، طراحی لباس و صحنه: ژیلا محمدشاهی، دستیار صحنه: اصغری، تدوین: امیررضا دهنادی، موسیقی: بهنیا یوسفی، طراح پوستر» ایزابل وای پچ و بازیگران: آرتین نورنصریان، هاجر اصغری و وجیهه عباسیان.

رقابت «تعدد» در اسپانیا

فیلم کوتاه سه ثانیه‌ای «تعدد» با نام انگلیسی Plurality در گونه تجربی به کارگردانی حسن مختاری کارگردان اهل میانه به بخش رقابتی دهمین جشنواره بین‌المللی «نگاه تابو» اسپانیا راه یافت.

بیش از ۳۹۰۰ اثر از ۱۱۷ کشور جهان به این جشنواره ارسال شده است که در نهایت ۵۶ اثر برای رقابت در این جشنواره، توسط هیأت داوران انتخاب شده‌اند. این جشنواره اسپانیایی با هدف ایجاد انگیزه در هنرمندان برای بیان واقعیت‌های ناگفته، رویاها و جهان‌های ذهنی، با احترام به تمام شیوه‌های تفکر و خلاقیت تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ آذر ماه در اسپانیا برگزار می‌شود.

در شرح این فیلم کوتاه اکسپریمنتال آمده است: «واژه Plurality، واژه‌ای است که بیشترین استفاده از آن در سخنرانی‌ها و مقالات، در سال ۱۹۰۰ میلادی بوده است.»