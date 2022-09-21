به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «کفنم کجاست؟» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی احمد حامدی، تهیه کنندگی سید شایان موسوی و مجری طرحی آرمان محمدی که در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه است امشب ۳۰ شهریور ماه به دلیل شلوغی مرکز شهر روی صحنه نخواهد رفت.

شب گذشته در اواسط اجرا به دلیل ازدحام و شلوغی‌های اطراف تئاتر شهر و به خطر نیفتادن امنیت تماشاگران، کارگردان و گروه اجرایی تصمیم به قطع اجرای نمایش گرفتند و همراه با مخاطبان سالن را ترک کردند.

هرچند تمامی بازیگران و کارگردان این نمایش از این اتفاق متاثر بودند اما به اجبار اجرای نمایش را رها کردند.

رها مقدم، مهدی علیپور، احمد حامدی، تکتم رسول ‌زاده، سیدشایان ‌موسوی، رسول ‌قادری، امیررضا ‌کوشانی، محمدرضا ‌باقری ‌نژاد، فرناز ‌فاتحی، علیرضا ‌تاجیک، فرناز ‌نجفی، الهام ‌پرویزی، آرزو صدری، ملیکا جباری، مصطفی ‌عامری، امیرمهدی ‌جعفری، هانا نصرآبادی (بازیگر خردسال) در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.