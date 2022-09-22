به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته دوم لیگ دسته اول فوتسال اسپانیا تیم پالما از ساعت ۱۸ روز شنبه آینده به مصاف تیم اینترمووی‌استار می‌رود. این بازی برای هر دو اهمیت زیادی دارد. پالما در هفته نخست به نتیجه تساوی رسید و برای رسیدن به بالای جدول، نیاز به پیروزی دارد. اینتر هم در هفته اول به پیروزی رسیده و برای صدرنشینی یا باقی ماندن در رده دوم جدول محکوم به برد است.

اما چیزی که این بازی را برای فوتسال دوستان ایران مهم و جذاب می‌کند، حضور مسلم اولادقباد و حسین طیبی دو بازیکن ایرانی در پالما است. هر دو بازیکن در دیدار هفته اول پالما غایب بودند.

اولادقباد به دلیل مشکل خروج از کشور و همچنین عدم صدور به موقع ویزا، تمرینات پیش فصل پالما را از دست داد و بعد از همراهی تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت تایلند بود که این هفته خودش را به اسپانیا رساند.

اولادقباد از روز دوشنبه در تمرین پالما حضور دارد اما مشخص نیست که در تقابل با پرافتخارترین تیم اسپانیا (با ۱۴ قهرمانی) در لیست تیمش حضور خواهد داشت یا نه.

اولادقباد در تمرین پالما

از سوی دیگر حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران هرچند در تمرینات پیش فصل پالما حاضر بود اما برای همراهی تیم ملی، در هفته نخست لیگ اسپانیا حضور نداشت. طیبی روز چهارشنبه به تمرینات پالما اضافه شد و باید دید آیا سرمربی باشگاه اسپانیایی می‌تواند روی دو ملی پوش ایرانی خود حساب کند یا نه.

این نخستین بازی خانگی پالما است و هواداران این تیم استقبال زیادی از مسابقه داشته‌اند. طبق اعلام سایت باشگاه پالما، از ظرفیت ۳۱۰۰ نفری سالن، تعداد ۳ هزار بلیت تا روز سه شنبه به فروش رفته بود و انتظار می‌رود سالن مسابقه پر از تماشاگر بشود.

طیبی در تمرین پالما

طیبی و اولادقباد بعد از بازی پالما با اینترمووی استار، اسپانیا را به مقصد کویت ترک می‌کنند تا به اردوی تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اضافه بشوند. این دو ملی پوش، تا پایان کار ایران در این رقابت‌ها، نمی‌توانند پالما را همراهی کنند.

از سوی دیگر، سعید احمدعباسی دیگر بازیکن ایرانی است که به باشگاه واین آلبالی اسپانیا پیوسته ولی به دلیل صادر نشدن ویزا، در ایران ماند و بعد از مسابقات قهرمانی آسیا به اسپانیا می‌رود. واین آلبالی در حال حاضر بدون امتیاز در قعر جدول ۱۶ تیمی لیگ دسته اول اسپانیا است.