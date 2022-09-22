تالارهای نمایشی تئاتر شهر از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر اجرایی ندارند

به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تمامی آثار نمایشی به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر از روز پنچشنبه ۳۱ شهریور تا پایان روز سه شنبه پنجم مهر ماه اجرایی ندارند.

در متن اطلاعیه روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر آمده است:

«نمایش های «پدر» به کارگردانی آروند دشت آرای در تالار اصلی، «شفیره» به کارگردانی مهدی شاه پیری در تالار چهارسو، «سگ ها و استخوان‌های مادرم» به کارگردانی مژگان خالقی در تالار چهارسو، «سفید» به کارگردانی صادق برقعی در تالار قشقایی و «بین دو در» به کارگردانی زیبا خادم حقیقت در کارگاه نمایش روزهای پنجشنبه ۳۱ شهریور و جمعه اول مهرماه نظر به تاکید مدیر کل هنرهای نمایشی و رئیس مجموعه تئاتر شهر مبنی بر حفظ امنیت و سلامتی کامل تماشاگران فرهیخته و هنرمندان گرانقدر تئاتر روی صحنه نخواهند رفت.

بر اساس این گزارش تعطیلی تالارهای نمایشی تئاتر شهر از روز سوم تا پنجم مهر ماه به دلیل همزمانی با فرا رسیدن سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و سالروز شهادت امام رضا (ع) و احترام این ایام صورت گرفته است.

مدیریت تئاتر شهر از گروه‌های محترم نمایشی و تماشاگران ارجمندی که طی روزهای گذشته نهایت همراهی و همدلی را با کارکنان تلاشگر این مجموعه انجام دادند، صمیمانه قدردانی کرده و از پروردگار مهربان آرزومند روزهایی سرشار سلامتی و موفقیت روز افزون برای دوستداران هنر نمایش است.»