فرماندهی انتظامی همواره حافظ جان،‌مال و ناموس مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با قدردانی از هوشمندی، آگاهی و بصیرت ملت شریف ایران در عدم همراهی با توطئه سازمان یافته دشمن علیه ارکان امنیت آفرین کشور در روزهای اخیر، مجاهدت‌های ایثارگرانه و فداکارانه فرماندهی انتظامی کشور را ضامن اقتدار و امنیت نظام و میهن اسلامی دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تاریخ انقلاب اسلامی مملو از خباثت‌ها و کینه توزی های دشمنان قسم خورده خارجی و فریب خوردگان داخلی است که برای ضربه زدن به نظام و میهن اسلامی و دستیابی به اهداف و مقاصد شوم و شیطانی خود از هر فرصت و بهانه‌ای استفاده کرده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: بحران سازی های منطقه‌ای و قومی در اوایل پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ همراهی و حمایت از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی هشت ساله، فتنه سازی های متعدد پس از دفاع مقدس، ترور دانشمندان و نخبگان کشور، اعمال جنگ اقتصادی و تحریم‌های گسترده و دائمی ظالمانه، عملیات روانی و جنگ همه جانبه تبلیغاتی، رسانه‌ای و ترکیبی امروز که با مستمسک قرار دادن درگذشت یکی از هموطنان با القای روایت‌های جعلی و جهت دار به افکار عمومی دنبال می‌شود، تنها مصادیقی محدود و اندک از سیاهه اقدامات نظام سلطه و صهیونیسم و پیاده‌نظام های داخلی آن علیه جمهوری اسلامی و ملت عظیم‌الشأن ایران به شمار می‌رود.

این بیانیه توطئه اخیر دشمن که با جمع آوری، تجمیع، سازماندهی و آموزش تمامی ظرفیت‌های شکست‌خورده و پراکنده و تجهیز آن به سلاح خشونت و رفتار داعشی دنبال می‌شود را تلاشی عبث و محکوم به شکست توصیف و تصریح کرد: بی شک فتنه جاری که انتقام از ایستادگی، پیشرفت، موفقیت و دستاوردهای راهبردی اخیر نظام و ملت ایران در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی مانند عضویت جمهوری اسلامی در سازمان شانگهای و بی خاصیت کردن تحریم و جنگ اقتصادی دشمن و سفر الهام بخش ریاست محترم جمهوری اسلامی به نیویورک و اعلام مواضع قاطع، شفاف، هوشمندانه و غرور برانگیز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد را با چاشنی رفتار خشن و داعش گونه در مواجهه با مردم و نیروهای حافظ امنیت جامعه دنبال می‌کند در برخورد با سد بصیرت، بیداری و هوشمندی ملت نتیجه‌ای جز خفت و رسوایی در پی نداشته و شکست عبرت آموز دیگری بر فهرست ناکامی‌های جبهه متحد ضد انقلاب و دشمنان ایران اسلامی خواهد افزود.

این بیانیه با قدردانی از عدم همراهی ملت ایران با توطئه سازمان یافته نفاق و دشمنان انقلاب در هجمه به ارکان امنیت کشور به ویژه نیروهای حافظ نظم، امنیت و آرامش جامعه در فرماندهی انتظامی کشور آورده است: مردم قدرشناس ایران اسلامی هیچگاه مجاهدت‌های حافظان امنیت و جلوه‌های شکوهمند حضور و نقش آفرینی‌های فداکارانه و افتخارآمیز آنان در حفظ و برقراری امنیت مرزی و شهری و مقابله قاطع با اخلالگران، هنجارشکنان، آشوبگران و برهم زنندگان نظم عمومی و سلامت جامعه را از یاد نخواهند برد و همواره قدردان خادمان واقعی خود هستند.

در این بیانیه با تقدیر و تحسین برخورد هوشیارانه، مقتدرانه و توأم با درایت و خویشتن‌داری آحاد فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از امنیت و آرامش ملت برابر آشوب طلبان و تخریب گران اموال عمومی تاکید کرد: فرماندهی مقتدر انتظامی که همواره حافظ جان، مال و ناموس ملت ایران بوده است و در این راه خطیر و مقدس شهدای گرانقدری تقدیم میهن اسلامی کرده است، به فضل الهی و به مدد همراهی هموطنان عزیز و همکاری سایر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور، برگ زرین دیگری از سربلندی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه و مردم و مقابله موفق با توطئه دشمنان را بر کارنامه افتخارات خود خواهد افزود.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به لزوم هوشمندی و هوشیاری نسبت به تلاش خباثت آمیز و رذیلانه دشمن برای هدف قرار دادن احساسات پاک جوان پرشور امروز و سو استفاده از آن با بهره گیری از جنگ روانی و رسانه‌ای و اهمیت نقش آفرینی شخصیت‌ها و گروه‌های مرجع به ویژه دانشجویان عزیز به عنوان پرچمداران علم و آگاهی در صحنه آگاهی بخشی و خنثی‌سازی توطئه‌های این روزهای دشمن آمده است: بی شک نسل جوان جامعه بالنده و انقلابی و دانشجویان فهیم به عنوان آینده سازان این سرزمین با نگاه به اهداف و آرمان‌های اصلی انقلاب و مسیر درخشان و همواره پیش روی کشور نقشه پلید دشمن را ابتر و مصمم‌تر از گذشته به مسئولیت‌های بزرگ خود در تداوم پیشرفت و سربلندی کشور خواهند اندیشید.

این بیانیه تحت الشعاع قرار دادن حضور بی نظیر، شگفت انگیز، قدرت ساز و معنادار مردم در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را از دیگر علت‌های هجمه گسترده رسانه‌ای و جنایات میدانی این روزهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی در مقطع کنونی عنوان و آن را نشانه هراس بدخواهان از اقتدار، صلابت و پیش روندگی نظام و ملت عظیم الشان ایران اسلامی به سمت آرمان‌های تمدن ساز دانست.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه با تأکید بر اینکه حافظه تاریخی ملت ایران هیچ گاه خباثت‌ها و خیانت‌های منافقین، خودفروختگان، وطن فروشان و ایادی استکبار علیه ملت ایران را از یاد نخواهد برد، تصریح کرد: جبهه معاندین و جریان نفاق جدید که امروز به ظاهر خود را داغدار ملت می‌دانند، کسانی هستند که دشمنان را به تنگ کردن حلقه تحریم علیه مردم، ترور دانشمندان، تداوم فشارهای اقتصادی و حتی حمله نظامی به کشور ترغیب کرده و می‌کنند و بدون شک در دل از رخدادهای این روزها شادمانند.

این بیانیه در پایان با ابراز همدردی با خانواده و وابستگان مرحومه مهسا امینی از قوه قضائیه درخواست کرده است: شایعه سازان و دروغ پردازان در فضای مجازی و حقیقی که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، شناسایی و برخورد قاطعانه، عادلانه و عبرت آموز با آنان انجام دهد.