احیای باشگاه برق شیراز با تلاش دستگاه های دولتی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ربانی زاده در جلسه بررسی مسائل و مشکلات باشگاه فرهنگی- ورزشی برق با اشاره به اینکه باشگاه برق شیراز، یکی از دیرینه‌ترین باشگاه‌ها خصوصاً در عرصه فوتبال ایران و فارس بوده و همواره طرفداران و علاقه‌مندان فراوانی داشته است، گفت: اراده دستگاه‌های دولتی و در رأس آن استانداری فارس، تلاش برای احیای باشگاه برق شیراز و کمک به رشد آن تا نقطه اوج بوده است.

وی تاکید کرد: به طور حتم آنچه در اختیار استانداری و دستگاه‌های دولتی مرتبط در استان فارس باشد، هیچ کوتاهی در حمایت معنوی از این حرکت نخواهد شد، اما امیدواریم با حمایت و همراهی بخش خصوصی و تیم مدیریتی باشگاه، تیم برق شیراز بار دیگر روزهای اوج خود را تجربه و تکرار کند.

ربانی زاده اضافه کرد: وظیفه و اهتمام دولت و دستگاه‌های دولتی اعم از استانداری، صنعت برق و ورزش و جوانان فارس، حمایت معنوی از احیای تیم فوتبال برق شیراز و این باشگاه بوده است، گفت: راهکار رفع موانع حقوقی برای استیفای حقوق باشگاه بر مبنای بر ساز و کارهای قانونی است که باید با تدبیر رفع شود.

وی با اشاره به حکم صریح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در ماده ۲۷ اضافه کرد: بستر قانونی لازم فراهم شده تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند امکانات قابل واگذاری به بخش خصوصی را احصا و از سرمایه و حضور بخش خصوصی جهت فعال کردن پروژه‌ها و اماکن راکد بهره گیری لازم ببرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: امروز هم با توجه به حرکت عملی برای احیای باشگاه و حرکت رو به جلو تیم فوتبال برق شیراز، نباید اجازه داد که اجرای برنامه‌های اجرایی این باشگاه با مشکلات گفته شده، معطل شود.