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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۴۹

معاون استاندار فارس تاکید کرد؛

احیای باشگاه برق شیراز با تلاش دستگاه های دولتی فارس

احیای باشگاه برق شیراز با تلاش دستگاه های دولتی فارس

شیراز - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس گفت: اراده دستگاه‌های دولتی و در راس آن استانداری فارس، تلاش برای احیای باشگاه برق شیراز و کمک به رشد آن تا نقطه اوج است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ربانی زاده در جلسه بررسی مسائل و مشکلات باشگاه فرهنگی- ورزشی برق با اشاره به اینکه باشگاه برق شیراز، یکی از دیرینه‌ترین باشگاه‌ها خصوصاً در عرصه فوتبال ایران و فارس بوده و همواره طرفداران و علاقه‌مندان فراوانی داشته است، گفت: اراده دستگاه‌های دولتی و در رأس آن استانداری فارس، تلاش برای احیای باشگاه برق شیراز و کمک به رشد آن تا نقطه اوج بوده است.

وی تاکید کرد: به طور حتم آنچه در اختیار استانداری و دستگاه‌های دولتی مرتبط در استان فارس باشد، هیچ کوتاهی در حمایت معنوی از این حرکت نخواهد شد، اما امیدواریم با حمایت و همراهی بخش خصوصی و تیم مدیریتی باشگاه، تیم برق شیراز بار دیگر روزهای اوج خود را تجربه و تکرار کند.

ربانی زاده اضافه کرد: وظیفه و اهتمام دولت و دستگاه‌های دولتی اعم از استانداری، صنعت برق و ورزش و جوانان فارس، حمایت معنوی از احیای تیم فوتبال برق شیراز و این باشگاه بوده است، گفت: راهکار رفع موانع حقوقی برای استیفای حقوق باشگاه بر مبنای بر ساز و کارهای قانونی است که باید با تدبیر رفع شود.

وی با اشاره به حکم صریح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در ماده ۲۷ اضافه کرد: بستر قانونی لازم فراهم شده تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند امکانات قابل واگذاری به بخش خصوصی را احصا و از سرمایه و حضور بخش خصوصی جهت فعال کردن پروژه‌ها و اماکن راکد بهره گیری لازم ببرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: امروز هم با توجه به حرکت عملی برای احیای باشگاه و حرکت رو به جلو تیم فوتبال برق شیراز، نباید اجازه داد که اجرای برنامه‌های اجرایی این باشگاه با مشکلات گفته شده، معطل شود.

کد مطلب 5595509

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      اخه بگو چه گلی سر فحر و قشقایی زدید ک دنبال احیا برق هستید مشکل احیا برق نیست مشکل بی توجهی مسئولین ب ورزش فارس هست
    • حسین NL ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      3 1
      پاسخ
      اگر این کار انجام بشه عالی مردم شیراز حتی حمایت مالی هم میکنن
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 0
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      برای عاملان و مسببین فروپاشی این باشگاه با سابقه چه برنامه ای دارید ؟ آیا از آنها هم سئوال و بازخواست خواهد شد ؟؟؟ بعید میدانم چون تا الان شاهد چنین برخوردی نبوده ام ۴۵۹۶
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      برای عاملان و مسببین فروپاشی این باشگاه با سابقه چه برنامه ای دارید ؟ آیا از آنها هم سئوال و بازخواست خواهد شد ؟؟؟ بعید میدانم چون تا الان شاهد چنین برخوردی نبوده ام ۴۵۹۶
    • Mehdi IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      باشگاه برق قدیمی ترین و شناسنامه فوتبال ایران هست دستشون درد نکنه

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