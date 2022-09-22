احتمال وقوع حریق در جنگل ها/ نیروهای منابع طبیعی آماده باش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینی بعدازظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش دما به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد طی روزهای آتی، توصیه ما به شهروندان این است که نکات ایمنی و مراقبت‌های لازم را در پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی رعایت و از روشن کردن و رها کردن آتش و همچنین استفاده از هر وسیله قابل اشتعال دیگر در جنگل‌ها خودداری کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان افزود: تمامی نیروهای منابع طبیعی در آماده‌باش کامل هستند و مردم استان هم می‌توانند با مشاهده هرگونه علائم آتش‌سوزی از طریق سامانه تلفنی گویای امداد جنگل و مرتع نسبت به اطلاع‌رسانی به موقع اقدام کنند.

وی با تأکید بر نقش ویژه مردم در حفظ و صیانت از منابع طبیعی، افزود: رسانه‌ها با فرهنگ‌سازی بیش از پیش، مردم را به حفظ منابع طبیعی تشویق و ترغیب کنند.

گلبینی تاکید کرد: پیشگیری از حریق در عرصه‌های ملی و طبیعی به‌عنوان ساده‌ترین اقدام نیازمند مشارکت فعال همه مردم با هدف حفاظت از سرمایه‌های ملی است.