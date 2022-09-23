تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر اروگوئه در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کند، شامگاه امروز در نخستین دیدار تدارکاتی خود که در اردوی اتریش برگزار شد به مصاف تیم ملی اروگوئه رفت که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار که در ورزشگاه «ان وی» شهر سنت بولتن برگزار شد تیم ملی ایران با ترکیب علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، صادق محرمی، سید ابوالفضل جلالی، سعید عزت‌اللهی، احسان حاج‌صفی، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی و سردار آزمون به میدان رفت.

شاگردان کارلوس کی روش که نخستین تجربه خود بعد از بازگشت این سرمربی را پشت سر می‌گذاشتند در نیمه اول نمایش متوسطی داشتند و در اکثر دقایق بازی به دنبال بسته نگه داشتن دروازه خود بودند.

اروگوئه که بازیکنان مطرح خود از جمله سوارز و والورده را هم در ترکیب داشت بخش عمده زمان نیمه اول را در اختیار داشت و حملاتی را هم روی دروازه ایران پی ریزی کرد اما دفاع خوب ملی پوشان کشورمان اجازه نداد دروازه بیرانوند تهدید شود.

در مقابل تیم ملی ایران هم در چند موقعیت خود را تا محوطه جریمه حریف رساند اما نتوانست دروازه حریف آمریکای جنوبی خود را با خطر جدی مواجه کند تا نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد.