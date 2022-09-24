خرید و فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دارایی ظهر شنبه در نشست با انجمن‌های داروسازان و شرکت‌های داروسازی استان مرکزی اظهار کرد: پایه گذاری ارز ترجیحی را در سال ۹۷ موجب شد صنعت داروسازی به ورطه نابودی کشیده شود چرا که بازار رقابت و کیفیت در صنعت دارویی از بین رفت و این صنعت قدرت و توان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی پیش از ورود ارز ترجیحی ۹۸ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کرد، گفت: سال گذشته ۲ میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور چهار میلیارد دلار پیش بینی شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: کمبود دارو چالش جهانی است به عنوان مثال کشور آلمان با کمبود ۲۵۰ قلم دارو از جمله داروهای خاص مواجه است و به طور کلی دارو یکی از گران‌ترین اقلام در دنیا به شمار می ورد و آمریکا یکی از محورهای اصلاحات خود را چانه زنی با شرکت‌های دارویی برای کاهش قیمت دارو قرار داده است.

دارایی ادامه داد: بیشترین مصرف سرم در طول تاریخ ایران مربوط به تابستان گذشته بود که برای جبران کمبودها، واردات انجام شد؛ دولت سیزدهم با تمام وجود و با آبرو به میدان آمده تا عقب ماندگی‌ها را در زمان کوتاهی رفع کند.

خرید، فروش و توزیع دارو در فضای مجازی ممنوع است

وی با اشاره به اینکه پوشش نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، گفت: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه‌ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و خرید و فروش دارو در بستر فضای ممنوع و فعالیت اپلیکیشن اسنپ در این حوزه غیرقانونی و تخلف محرز است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای کمک به تأمین داروی بیماران سخت درمان، صندوقی ایجاد شده و تلاش می‌شود تا هزینه این بیماران به صفر برسد. علاوه بر این مجلس و دولت سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای درمان بیماران سخت درمان در نظر گرفتند و امیدواریم این میزان اعتبار سال آینده به ۲ برابر افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه مشکلی در تأمین فاکتور ۸ وجود ندارد، افزود: سال گذشته ۳۰ قلم دارو و امسال نیز ۳۰ قلم دیگر به فهرست بیمه‌ای اضافه شد تا مشکل بیماران برطرف شود.