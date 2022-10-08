آب بندان های رشت قابلیت تامین ۱۰ درصد آب زراعی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی لایروبی آب بندان ها به جایگاه زراعت برنج به عنوان محصول محوری کشاورزی رشت در سبد درآمدی خانوار و اقتصاد این شهرستان اشاره کرد و گفت: تلاش دستگاه‌ها در کسب آمادگی‌های لازم ضرورت دارد و برای ورود به سال آینده زراعی و بحث تأمین آب مورد نیاز از اصلی‌ترین مؤلفه‌های نیازمند توجه است.

فرماندار رشت با بیان این مطلب که بخش عمده‌ای از بارندگی‌ها در فصل غیر زراعی اتفاق افتاده و در صورت عدم ذخیره سازی مناسب و به موقع به صورت هرزآب از دسترس خارج خواهد شد، افزود: حفظ ظرفیت و احیا آب بندان های شهرستان به عنوان سازه‌های کارآمد بومی در مواجهه با بحران محتمل کم آبی در سال‌های پیش رو ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: آب بندان های شهرستان رشت با ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۴۰ میلیون مترمکعبی در صورت بازسازی و لایروبی به موقع قابلیت تأمین ۱۰ درصد از حجم آب مورد نیاز فصول زراعی را دارا هستند.

امام پناهی لایروبی و بازسازی ۸۷ پهنه آب بندان موجود در شهرستان با مساحت حدود ۱۸۳۰ هکتاری را ظرفیتی مناسب برای بهبود روند ذخیره سازی منابع آب کشاورزی عنوان کرد و بر هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ها برای تسریع در روند صدور مجوزهای قانونی آغاز عملیات لایروبی تأکید کرد.

وی افزود: بازگرداندن ظرفیت کامل آبگیری، به آب بندان ها موجب استفاده بهینه از این سازه‌ها در زنجیره تأمین آب کشاورزی به خصوص در مناطق انتهایی آب خور از سد سفیدرود مانند لشت نشاء و خشکبیجار را فراهم آورده و به عنوان پیش زمینه کسب آمادگی لازم برای ورود به سال زراعی آینده، نقش بسزایی در مدیریت تنش آبی خواهد داشت.