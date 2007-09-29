به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم از یک فهرست نهایی شامل سه فیلم انتخاب شد که دو فیلم دیگر آن "13 رز" ساخته امیلیو مارتینز لازارو درباره جنگ داخلی اسپانیا و درام Luz de domingo به کارگردانی لوئیس گارسیا بودند که داستان آن در اوایل قرن بیستم در ناحیه‌ای روستایی روی می‌دهد.





بلن روئدا در صحنه‌ای از فیلم "یتیم‌خانه"

"یتیم‌خانه" با نظارت مستقیم گی یرمو دل‌تورو، فیلمساز مطرح مکزیکی و سازنده فیلم "هزارتوی پن" ساخته شده و در آن بلن روئدا نقش زنی را بازی می‌کند که مسئولیت اداره یتیم‌خانه ای را که خودش در آن بزرگ شده به عهده می‌گیرد و می‌کوشد اینجا را به مکانی برای نگهداری کودکان معلول تبدیل کند. به تدریج پسر کوچک این زن شروع به بازی با همان دوست خیالی می‌کند که در دوران کودکی باعث وحشت او می‌شد.از "یتیم‌خانه" به عنوان داستانی هراس‌انگیز با یک پیچیدگی داستانی غافلگیرکننده یاد شده و جرالدین چاپلین و میبل ریورا از دیگر بازیگران آن هستند. نخستین فیلم بلند بایونا فیلمساز 32 ساله اهل بارسلونا که از 11 اکتبر در اسپانیا اکران می‌شود، در جشنواره‌های مختلف سینمایی حضوری موفق داشته، از جمله در جشنواره کن که تماشاگران در پایان فیلم به مدت 10 دقیقه آن را تشویق کردند."یتیم‌خانه" از 28 دسامبر در آمریکا اکران می‌شود. روئدا، بازیگر اصلی این فیلم برای بازی در فیلم "دریای درون" به کارگردانی الخاندرو آمنابار در سال 2004 برنده جایزه گویا بهترین بازیگر زن شد.