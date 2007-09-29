"یتیمخانه" با نظارت مستقیم گی یرمو دلتورو، فیلمساز مطرح مکزیکی و سازنده فیلم "هزارتوی پن" ساخته شده و در آن بلن روئدا نقش زنی را بازی میکند که مسئولیت اداره یتیمخانه ای را که خودش در آن بزرگ شده به عهده میگیرد و میکوشد اینجا را به مکانی برای نگهداری کودکان معلول تبدیل کند. به تدریج پسر کوچک این زن شروع به بازی با همان دوست خیالی میکند که در دوران کودکی باعث وحشت او میشد.
بلن روئدا در صحنهای از فیلم "یتیمخانه"
از "یتیمخانه" به عنوان داستانی هراسانگیز با یک پیچیدگی داستانی غافلگیرکننده یاد شده و جرالدین چاپلین و میبل ریورا از دیگر بازیگران آن هستند. نخستین فیلم بلند بایونا فیلمساز 32 ساله اهل بارسلونا که از 11 اکتبر در اسپانیا اکران میشود، در جشنوارههای مختلف سینمایی حضوری موفق داشته، از جمله در جشنواره کن که تماشاگران در پایان فیلم به مدت 10 دقیقه آن را تشویق کردند.
"یتیمخانه" از 28 دسامبر در آمریکا اکران میشود. روئدا، بازیگر اصلی این فیلم برای بازی در فیلم "دریای درون" به کارگردانی الخاندرو آمنابار در سال 2004 برنده جایزه گویا بهترین بازیگر زن شد.
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