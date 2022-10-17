خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بر اساس قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، شهرداری یکی از دستگاه‌هایی است که در حوزه فرهنگ عفاف و حجاب مسئولیت‌ها و وظایف مهمی را بر عهده دارد.

از جمله این وظایف می‌توان به گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگی، مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکز عمومی، ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای، با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی چهره‌های هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسلامی و رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانه‌ها و دیده نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در اشاره کرد.

کم‌کاری نهادهای متولی در حوزه فرهنگ‌سازی حجاب و عفاف سبب شد تا اکثریت حجم کار بر دوش پلیس سرازیر شود و با توجه به اینکه ماهیت و ذات کار پلیس، سلبی است، در نتیجه به‌واسطه کم‌کاری نهادهای متولی در حوزه فرهنگ و حجاب، اقدامات ایجابی رفته رفته به دست فراموشی سپرده شد.

شهرداری تهران و مقوله عفاف و حجاب

در این میان، شهرداری تهران از آغاز کار خود، «تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام» را به‌عنوان چشم‌انداز بنیادین و اساسی در حوزه مدیریت شهری قرار داده و یکی از مصادیق مهم و قابل توجه الگوی جهان اسلام شدن که نمود عینی و ظاهری دارد، مقوله حجاب و عفاف است.

در این راستا؛ علیرضا زاکانی در نشست‌های تخصصی هیأت‌ها و تشکل‌های دینی برگزیده در مهرواره هوای نو با بیان اینکه موضوع حجاب و عفاف امری اساسی در شهر تهران است که برای آن نیازمند اقدام در سطوح مختلف هستیم، گفته بود: باید در دولت و شهرداری راهی برای مسیر مواجهه درست با این موضوع داشته باشیم و باید این کار را تبدیل به یک جریان عمومی کنیم.

با این حال؛ به رغم گذشت بیش از یک سال از آغاز دوره جدید مدیریت شهری به‌نظر می‌رسد شهرداری تهران به‌عنوان ام‌القرای جهان اسلام در حوزه وظایف ۱۰ گانه خود در قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» توفیق چندانی نداشته است.

تأسیس فرهنگسرای حجاب، تکلیف بر زمین‌مانده شهرداری تهران

به‌طور مثال؛ یکی از وظایف شهرداری‌ها در قانون فوق‌الذکر، تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه حجاب؛ برگزاری مراسم ویژه و … است؛ اما با این حال همچنان اقدام عملی از سوی شهرداری تهران در این حوزه صورت نگرفته و فضای گفتمان در حوزه مساله حجاب و عفاف ایجاد نشده است.

علیرضا نادعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسئولیت‌ها و وظایف شهرداری در حوزه عفاف و حجاب گفت: باید به این اذعان کرد که دستگاه‌های فرهنگی که بخشی از آن ممکن است مربوط به شهرداری تهران باشد، وظایف اصلی و ذاتی خود را در حوزه عفاف و حجاب به جهت فرهنگی و مباحث ایجابی آن‌گونه که باید و شاید انجام نداده‌اند.

مباحث اجتماعی و فرهنگی ناخودآگاه در اولویت قرار نگرفت

سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: حقیقت این است که در اداره شهر تهران مسائل و مشکلاتی وجود داشت که متأسفانه با همه تلاش‌هایی که جهت اولویت دادن به مباحث اجتماعی و فرهنگی صورت گرفت؛ اما به هر طریق مسائل دیگری وجود داشت که ناخودآگاه در اولویت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: به‌طور مثال مشکلاتی در حوزه توسعه ناوگان حمل و نقل وجود دارد و اگر واقعاً اتوبوس و واگن‌های مترو را اضافه نکنیم، چه بسا بسیاری از امور انجام شده این برای مردم قابل لمس نیست.

نادعلی اظهار کرد: ما به‌عنوان کسانی که شهر را به نوعی اداره می‌کنیم، تبعا نسبت به ظرایف مسائل فرهنگی و اجتماعی باید نگاه ویژه‌ای داشت؛ چرا که این قبیل مسائل در آن واحد خود را نشان نمی‌دهد اما در طول مدت که کارهای انجام نشده سرریز می‌شود، ناگهان اتفاقی مانند اتفاق ماجرای اخیر رخ می‌دهد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه عنوان کرد: شاهد بودیم که تمامی دستگاه‌های فرهنگی در انجام کارهای فرهنگی خود عقب مانده بودند اما پلیس کار خود را بر اساس خواسته قانون انجام می‌دهد.

پیگیری موضوع عفاف و حجاب از سوی شورای شهر تهران

وی تصریح کرد: عدم توازن و تعادل سبب می‌شود صرفاً کار پلیس دیده شود و عملاً صرفاً پلیس جمع‌کننده این قضایا باشد و در نهایت کار به‌صورت ناقص انجام می‌شود و پیش نمی‌رود؛ چرا که عملاً کارهای فرهنگی در تغییر الگوهای زندگی و اصلاح وضعیت سبک زندگی از سبک زندگی غربی به سبک زندگی اصیل ایرانی-اسلامی کارهای فرهنگی طولانی مدت را می‌طلبد.

نادعلی اظهار کرد: در کمیسیون فرهنگی-اجتماعی در خصوص موضوع عفاف و حجاب از معاونت فرهنگی-اجتماعی طلب کرده‌ایم تا آنچه باید انجام شود را پیشنهاد کند تا بررسی کنیم؛ چرا که در این مسیر عقب هستیم.