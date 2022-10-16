نشست ادبیات دینی کودک در شیراز برگزار می شود

دبیر این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر خبر داد: حرم مطهر احمدابن موسی (ع) دوشنبه بیستم و پنجم مهر ماه میزبان این رویداد فرهنگی است که در سه بخش با حضور مخاطبین مختلف برگزار خواهد شد.

زهرا اکبری توضیح داد: دو بخش اول این رویداد از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۲:۳۰ تا ۱۴ روز دوشنبه ویژه مربیان کودک و نویسندگان حوزه کودک در سالن شهید دستغیب واقع در حرم مطهر برگزار می‌شود. برای اطلاع رسانی بهتر علاوه برتبلیغات شهری دعوت ویژه از گروه‌های هدف هم داشتیم.

وی ادامه داد: خانم ژوبرت و مربیان و نویسندگان در این برنامه حول ادبیات دینی کودک گفتگو خواهند کرد.

این نویسنده و کارشناس ادبی افزود: عصر دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ میزبان کودکان در بوستان کودک هستیم و خانم ژوبرت باکودکانی که علاقمند به کتاب هستند دیدار و گفتگو دارند. حضور در این برنامه برای عموم علاقمندان آزاد است.

اکبری با اشاره به‌ضرورت ارتباط هنرمندانه و انتقال غیرمستقیم پیام به کودک و نوجوان ابراز داشت: این نشست، اولین نشست از سلسله نشست‌های ادبیات کودک است. این سلسله نشست‌ها بصورت فصلی ادامه دارد و بناداریم بانویسندگان وصاحب‌نظران مختلف از زوایای گوناگون ادبیات کودک را واکاوی کنیم. این برنامه هابصورت مجازی هم در بستر اسکای روم قابل دسترسی برای علاقمندان است.

به گزارش مهر، خانم کلر ژوبرت لیسانس علوم تربیتی و فوق لیسانس ادبیات کودکان است و که در ۱۹ سالگی مسلمان شد و در حال حاضر در ایران زندگی می‌کند. او مهارت خاصی در توصیف حقایق زندگی به زبان کودکان دارد و در کتاب‌هایش دنیا را به خوبی ترسیم می‌کند. با نگاهی گذرا به آثارش براحتی می‌توان به گرایش مذهبی وی پی برد. وی از معدود نویسندگانی است که آثارش را تصویرگری می‌کند.

‌