کسب و کار فعالان استارت آپی حوزه علوم شناختی رونق می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، با هدف رونق و توسعه کسب و کارهای نوپا و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ثبت نام از استارت اپ های حوزه علوم شناختی جهت حضور در دوره اعتبارسنجی کسب و کار را آغاز کرد.

در چارچوب این هدف، وبینار آشنایی با محتوای اولین دوره اعتبارسنجی کسب و کار برای فعالان استارت اپی در حوزه علوم و فناوری های شناختی برگزار شد.

این دوره اعتبارسنجی به استارت آپ‌ های شرکت کننده کمک می‌کند تا قابلیت تبدیل ایده ها ی فناورانه به محصولات و ورود به بازار کسب و کارهای موفق را مورد بررسی قرار دهند.

در این وبینار مفاهیم اولیه کسب و کار از قبیل استارت اپ، مقیاس پذیری، نوآوری، فناوری و همچنین سرفصل‌ها شرایط و الزامات حضور در این دوره ازجمله ارائه طرح مبتنی بر علوم و فناوری‌های شناختی و وجود تیم منسجم (حداقل ۲ نفر) برای مخاطبان تشریح شد.

