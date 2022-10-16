به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو باشگاه‌ها کشور جام خلیج فارس و گرامیداشت شهید عبدالله اسکندری از فردا دوشنبه ۲۵ مهرماه آغاز می‌شود.

در این دوره از مسابقات ۱۲ تیم دانشگاه آزاد اسلامی، یزدان، نفت مناطق مرکزی، باشگاه زاگرس جنوبی، شهرداری ورامین، باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، فرمانیه، سلدوز آذربایجان غربی، لوازم خانگی کن و باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان حضور دارند.

در این دوره با تصمیم سازمان لیگ، تیم‌ها در یک دور به مصاف هم می‌روند که این برنامه کار تیم‌ها را سخت می‌کند و هر بازی حکم فینال را خواهد داشت، چرا که در صورت شکست جای جبران نیست. ضمن اینکه ۵ تکواندوکار ملی پوش اعزامی به مسابقات گرندپری اجازه همراهی تیم‌های خود را ندارند.

تیم‌های حاضر در این مسابقات بازی‌های هفته‌های اول و دوم خود را برگزار می‌کنند که در مهمترین بازی‌ها می‌توان به تقابل تیم تازه وارد زاگرس جنوبی با شهرداری ورامین اشاره کرد.

زاگرسی ها با هدایت بهزاد خداداد و در اختیار جوانان با آتیه به مصاف تیم می‌روند که پیام خانلرخانی را بعد از یک سال دوری در رأس کادر فنی خود را دارد و با نفراتی چون بختیاری، پلنگ افکن، رجبی، علیمرادیان و بزرگی دوباره فکر بازگشت به سکوی را دارد.

تقابل مس کرمان و لوازم خانگی کن از دیگر بازی‌های مهم روز نخست است. تیم‌های دوم و سوم فصل قبل در حالی به مصاف هم می‌روند که نتیجه این بازی می‌تواند تکلیف آنها را در جدول تا حدود زیادی مشخص کند. مس سونگون مدافع عنوان قهرمانی هم در دو بازی خود باید با تیم تازه وارد دمنده و فرمانیه مبارزه کند.

بر همین اساس تیم‌های حاضر در این مسابقات دیدارهای هفته اول و دوم خود را برگزار خواهد کند

برنامه مسابقات هفته اول و دوم به شرح ذیل است:

هفته اول

دانشگاه آزاد اسلامی - یزدان

زاگرس جنوبی - شهرداری ورامین

مس سونگون ورزقان - باشگاه دمنده

شرکت پالایش نفت آبادان - پاس

فرمانیه - سولدوز آذربایجان غربی

مس کرمان - لوازم خانگی کن

هفته دوم

دانشگاه آزاد اسلامی - شهرداری ورامین

باشگاه زاگرس جنوبی - پاس

مس سونگون ورزقان - سلدوز آذربایجان غربی

شرکت پالایش نفت آبادان - لوازم خانگی کن

فرمانیه - مس سونگون ورزقان

باشگاه دمنده - یزدان