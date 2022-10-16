«فریاد خاموش» رادیو فرهنگ نامزد جایزه «ای بی یو» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «فریاد خاموش» در بخش آنونس خدمات اجتماعی (CSA) اثری است که با موضوع آسیب های وارده به کودکان به بخش نهایی جشنواره Abu Prizes ۲۰۲۲ راه پیدا کرده و نامزد شده است. دیگر رقبای این بخش یعنی «آنونس خدمات اجتماعی» از کشورهای چین، اندونزی و ویتنام هستند.

نازنین حاج سیف الله تهیه کنندگی و محدثه صارمی گویندگی «فریاد خاموش» را بر عهده داشته‌اند.

Abu Prizes جشنواره رادیویی و تلویزیونی اتحادیه رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه یکی از معتبرترین رویدادها در نوع خود است. اتحادیه رسانه‌ای آسیا و اقیانوسیه موسوم به ABU با بیش از ۲۶۰ عضو از ۷۰ کشور جهان در چهار قاره و بیش از سه میلیارد مخاطب در کشورهای مختلف، بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین تشکل رادیو و تلویزیونی در جهان به شمار می‌رود، این اتحادیه از سال ۱۹۶۴ با هدف همکاری، هماهنگی، فعالیت‌های مشترک و رایزنی در حوزه‌های برنامه‌ای، فنی، آموزشی، ورزشی، حقوقی و نیروی انسانی در میان اعضا برای تقویت و توسعه رادیو تلویزیون‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه فعالیت و شروع به کار کرده است.

Abu Prizes یکی از معتبرترین مسابقات در زمینه رسانه است و سالانه از بهترین محتوای رادیویی، تلویزیونی و رسانه‌های جدید از سازمان‌های عضو در منطقه آسیا و اقیانوسیه تجلیل می‌کند.