به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، فدراسیون جهانی والیبال با ارسال نامه‌ای به فدراسیون والیبال ایران درخواست کرد تا باشگاه‌های والیبال ایرانی را که به واسطه مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی خود در FIVB دارای پرونده حقوقی هستند، ملزم به حل و فصل و پرداخت بدهی ها و جلب رضایت شاکیان خود کند.

بر این اساس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با انتشار اطلاعیه‌ای از هفت باشگاه زیر خواست تا پایان مسابقات لیگ برتر و دسته یک 1401 با انجام مذاکرات و پرداخت بدهی های خود برای حل و فصل پرونده‌های حقوقی خود در فدراسیون جهانی والیبال، رضایت شاکیان خود را جلب کنند و پرونده‌های حقوقی باز خود را مختومه نمایند، در غیر اینصورت از تیم‌داری این باشگاه‌ها در فصل آینده لیگ‌های والیبال ممانعت خواهد شد:

شهرداری ارومیه

سایپا تهران

بانک سرمایه

شهرداری ورامین

سازمان عمران ساری

شهرداری تبریز

سازمان عمران شهرداری