اولین جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ اولین جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، هیئت رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رأی اعضا انتخاب شد و حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان رئیس کمیسیون و علی اکبر احمدیان به عنوان نایب رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی انتخاب شدند.

در ادامه، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تبریک میلاد فرخنده پیامبر الاعظم (ص) و حضرت امام صادق (ع) گفت: در این دوره، همه کمیسیون‌های مجمع، در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به عنوان یک وظیفه، فعالانه شرکت خواهند داشت و همچنین تنقیح و بازنگری در سیاست‌های کلی نیز مشارکت بیشتر کمیسیون‌های تخصصی را طلب می‌کند و کمیسیون زیربنایی و تولیدی در این دوره باید بر روی ۱۰ عنوان از سیاست‌های کلی ابلاغی، فرایند تنقیح و بازنگری را پیگیری کند.

وی افزود: انتظار می‌رود کمیسیون‌های اصلی مجمع مسائل کشور و چالش‌های اصلی نظام را رصد کنند و مسائلی که از طرق عادی قابل حل نیست را جهت ارائه در صحن احصاء کنند و به عنوان معضل و ارائه مشورت به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد شود و در صورت موافقت معظم له، نظر مشورتی مجمع در جهت رفع معضل به مقام معظم انقلاب ارائه شود.

در بخش دیگری از این جلسه، رؤسای کمیته‌های «کشاورزی، محیط زیست و آب»، «عمران و حمل و نقل»، «صنعت و معدن»، «توسعه و آمایش سرزمین» و «انرژی» کمیسیون زیربنایی و تولیدی در دبیرخانه مجمع معارفه شدند و از تلاش‌های سعیدی کیا در هماهنگی و فعال‌سازی کمیته‌های دبیرخانه قدردانی شد.

در این جلسه، محسن رضایی، محمدباقر ذوالقدر، دریابان علی شمخانی، سعید جلیلی، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، محمد رضا باهنر، علی اکبر احمدیان، محمد فروزنده، حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی و سید مصطفی میرسلیم و علی آقامحمدی و همچنین دبیران کمیته‌های کمیسیون شرکت داشتند و دیدگاه‌های خود را در خصوص فعال‌تر شدن کمیسیون زیربنایی و تولیدی در جهت عمل به رهنمون‌ها و انتظارات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ارائه کردند.