بزرگراه شهید سرابیان و دایی پور شهر کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲ بزرگراه شهری شهید سرابیان و شهید دایی پور کرمانشاه در راستای اجرای طرح کمربندی شرقی کرمانشاه برای خارج شدن شهرک‌های حاشیه‌ای شرق کرمانشاه از بن بست ظهر یکشنبه با حضور استاندار، شهردار و جمعی از مدیران کرمانشاه به بهره برداری رسید.

در راستای اجرای بند ۲ مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مبنی بر اجرای کمربند سبز با اولویت مناطق حاشیه نشین، طرح اجرای کمربندی شرقی (کیهانشهر) به طول ۶.۵ کیلومتر با هدف اتصال جنوب (شهرک ملاحسینی) به شمال (چقاگلان و حاشیه قره‌سو) با اعتبار حدود ۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان بخشی از رینگ اصلی شهر و عبور از مناطق حاشیه نشین ملاحسینی، جعفرآباد، شهرک بسیج، آریاشهر، کیهانشهر، مرادآباد، حافظیه و چقاگلان که نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی مرکز شهر و مناطق حاشیه نشینی ضلع شرقی شهر و ارتقای سطح کیفی آن دارد، مطرح شده بود.

گفتنی است، اجرای طرح کمربندی شرقی کرمانشاه یک مطالبه عمومی بود که خبرگزاری مهر استان کرمانشاه طی ۲ سال اخیر در راستای محرومیت زدایی از مناطق حاشیه شهر پیگیر اجرای این طرح بوده و گزارشات و اخبار آن را نیز منتشر کرده است.