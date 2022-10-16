یادواره اولین شهید روحانی دفاع مقدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره روحانی شهید «محمدحسن شریف قنوتی» معروف به «شیخ قنوتی» یکی از رزمندگان مقاومت ۳۵ روزه خرمشهر پیش از ظهر امروز در حوزه علمیه سیدالشهدای خرمشهر برگزار شد.

امام جمعه موقت اهواز در این مراسم با اشاره به جایگاه این شهید در بین شهدای دفاع مقدس بیان کرد: حضور این شهید در دفاع از خرمشهر در همان اوایل جنگ نشان داد، روحانیت در کنار مردم است و برای دفاع از کشور از خون خود می‌گذرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین میر احمدرضا حاجتی افزود: شهید قنوتی نه تنها الگویی برای همه طلاب و روحانیون بود که الگویی برای همه مردم بود که فارغ از لباس، قومیت و زبان باید برای دفاع از خاک کشور از خود گذشتگی کرد و از جان مایه گذاشت.

وی تصریح کرد: شهید قنوتی در مقطعی وارد دفاع از خاک کشور شد که ما به شدت به نیروهای نظامی نیاز داشتیم و در تنگنا بودیم به همین دلیل وی تکلیف را در حضور در جنگ و دفاع از خاک خرمشهر دید.

به گزارش خبرنگار مهر، روحانی شهید «محمدحسن شریف قنوتی» معروف به «شیخ قنوتی» یکی از رزمندگان شجاع مقاومت ۳۵ روزه خرمشهر بود که اولین «روحانی شهید» به شمار می‌رود. وی اولین نماینده امام خمینی (ره) و دیگر مراجع عظام و اولین فرمانده جنگ‌های چریکی در جنگ تحمیلی بود.

«شیخ محمدحسن شریف قنوتی» که بعدها به ویژه در روزهای آغازین جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به «شیخ شریف» شهرت یافت، در سوم تیر ۱۳۱۳ در روستای «قصبه» از توابع «اروندرود آبادان» در خانواده‌ای روحانی و متدین چشم به جهان گشود. در دوران کودکی به کسب علوم و معارف دینی روی آورد و مقدمات اسلام را نزد عمویش، «عبدالستار اسلامی» و سپس «عبدالرسول قائمی» در آبادان فرا گرفت.

با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عرصه دیگری از مبارزات شریف قنوتی آغاز شد. او این بار به شکلی دیگر وارد مبارزه شد. ابتدا برای اولین بار ستاد کمک رسانی به مناطق جنگی جنوب و غرب کشور را در بروجرد به راه انداخت و در سوم مهر ۱۳۵۹ با کاروانی متشکل از چندین کامیون آذوقه اهدایی مردم بروجرد به «خرمشهر» اعزام شد.

در میدان جنگ زیر بار آتش سنگین و سبک دشمن، خطابه‌های آتشین و عجیبی ایراد می‌کرد و جوانان را به جنگ و مقاومت تحریک و ترغیب می‌کرد. حماسه‌هایی از او به ظهور رسید که عملاً نیروهای مردمی، ارتش و سپاهی اطرافش جمع شدند و او را به فرماندهی برگزیدند و در این میان دشمن از شنیدن نام شیخ شریف بر خود می‌لرزید.

در روز ۲۴ مهر ۱۳۵۹، وی به هنگام رساندن مهمات به یکی از نقاط درگیری در خیابان چهل متری خرمشهر به مقر عوامل بعثی وارد شد. نیروهای بعثی با مشاهده وانتِ حامل شریف قنوتی، برای از بین بردن او به سرعت دست به کار شدند و وانت مزبور را زیر رگبار گلوله بستند. شیخ که به همراه راننده‌اش در میان آتش عراقی‌ها گرفتار شده بود تصمیم گرفت از محل دور شود اما عراقی‌ها لاستیک اتومبیل را نشانه رفتند و دیگر کاری از دست شیخ و راننده‌اش برنمی‌آمد.

عراقی‌ها برای از بین بردن او نیروی زیادی به میدان معرکه هدایت کردند و سرانجام شیخ را بر اثر اصابت گلوله به آرنج‌ها و زانوها و گردن از پای درآوردند. وقتی شیخ شریف روی زمین افتاد، آنان خود را به او نزدیک کرده و با استفاده از سرنیزه فرق سرش را شکافتند و.... مدتی بعد رزمندگان اسلام خود را به محل نبرد رساندند و پس از ساعت‌ها جنگ تَن به تَن، پیکر شیخ را از دست متجاوزان گرفتند و به پشت جبهه انتقال دادند.