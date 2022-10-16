به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال لرستان اظهار داشت: ظرفیت اشتغال زایی در استان لرستان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور بالاتر است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۳۳ درصد از تعهدات پیش بینی شده در سند اشتغال استان توسط دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

استاندار لرستان ادامه داد: البته این آمار مربوط به اشتغال‌های ایجاد شده‌ای است که در سامانه رصد ثبت شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: در برخی از دستگاه‌ها به فراخور کار شغل ایجاد شده است اما چون در سامانه ثبت نشده‌اند در آمار کلی قرار نگرفته‌اند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با روند اجرای برخی از پروژه‌های مهم در استان که در دست اجراست انتظار می‌رود آمار شغل‌های موقت و پایدار بیش‌تر شود.

معاون استاندار لرستان افزود: با عملکرد مناسبی که در جذب اعتبارات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه داشتیم از دستگاه‌های اجرایی توقع داریم تعهدات اشتغال خود را به صد درصد نزدیک کنند.