به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهریاری با بیان این مطلب که مدیرعامل با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد، گفت: بخش مدیریتی باشگاه برنامه خود را روی کاهش و رفع دغدغه‌های هواداران و کادر فنی متمرکز کرده است و برای این منظور همه تلاش خود را می‌کنیم تا پرسپولیس، جزیره ثبات باشد. از این رو شایعاتی که به آن دامن زده می‌شود در همان حد شایعه است و نه بیشتر.

شهریاری در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، اظهار داشت: جلسه خوب و مفید فایده‌ای بود. دغدغه‌های مربیان و باشگاه را شنیدیم و مشکلات باشگاه را بررسی کردیم. برای مواردی که ارایه شد راهکارهایی نیز مطرح گردید که روی آن‌ها تبادل نظر داشتیم. تصمیم‌هایی اخذ شد که امیدواریم با اجرای آن‌ها موانع برابر تیم و باشگاه در بخش‌های کاری مختلف مرتفع گردد.

وی ادامه داد: حرکت در مسیر کاهش و رفع دغدغه‌های کادر فنی و هواداران ادامه پیدا می‌کند. مشکلات بر جای مانده از گذشته بسیار هستند ولی برای کاهش آن‌ها در حال کار هستیم تا همه مجموعه پرسپولیس بدون دغدغه‌های فراوانی که دارند بتوانند کار خود را ادامه بدهند. تفکر حاکم بر هیات مدیره این است که برای هدف‌گذاری جهت قهرمانی آسیا، در این مسیر حرکت کنیم.

رییس هیات مدیره درباره مباحثی چون زمین تمرین که چندین بار از سوی سرمربی تیم مطرح شده است، ادامه داد: در این باره تصمیم‌هایی اخذ شده بود که با زحمات دوستان و مدیرعامل اجرایی شد. زمین تمرین جدیدی برای تیم در اختیار گرفتیم. هم زمان پروژه بازسازی زمین کنونی دنبال می‌شود. همچنین این فکر را دنبال می‌کنیم که بعد از کاستن مشکلات روزمره‌ای که بر جای مانده از گذشته است، زمین تمرین شماره دو را در مجموعه شهید کاظمی احداث می‌کنیم.

وی درباره مشکل مسدود شدن حساب‌ها که مشکلی قدیمی شده است، اضافه کرد: در هرجلسه درباره مسایل مالی و حقوقی باشگاه موارد مطروحه داریم. در حال حاضر تیم حقوقی را تقویت کرده‌ایم تا کارها را پیگیری کنند. از طرفی روی اجرای برنامه‌های اقتصادی متمرکز هستیم که اقای درویش در حال پیگیری آن‌ها هستند و هر زمان به نتیجه برسد شخص ایشان به عنوان مدیرعامل و سخنگو اعلام می‌کنند.

حسین شهریاری در پاسخ به سوالی درباره شایعه پراکنی‌ها مبنی برای تغییرات مدیریتی در پرسپولیس، تصریح کرد: ما کاری به مسایل داخلی دیگر باشگاه نداریم. مسایل داخلی دو باشگاه، به هم ربطی ندارد. هر یک بر اساس تفکرات خودمان پیش می‌رویم. جلسه امروز هیات مدیره هم بر اساس دستور جلسه‌ای از قبل تنظیم شده، برگزار شد که موضوع مسایل مدیریتی اصلا در آن نبود چون اصلا موضوعیتی نداشت که بخواهد طرح شود. ما کاملا دور از این فضاها دنبال رفع مشکلات ریز و درشت مجموعه هستیم.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم رویکرد ما در پرسپولیس روشن است. می‌خواهیم پرسپولیس جزیرهء ثبات باشد. چه در بخش مدیریتی و کادر فنی و چه در امور دیگری مثل برنامه‌های اقتصادی. آقای درویش با قدرت کار خودش را انجام می‌دهد. مشکلی وجود ندارد و هیات مدیره هم پشتیبان مدیرعامل است. من 27 سال در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش و اقتصاد مدیر بوده‌ام. وظیفه حرفه‌ای من ایجاب می‌کند بر اساس مسوولیتی که دارم حرکت و صحبت کنم. من در پرسپولیسی عضو هیات مدیره هستم و به عنوان رییس هیات مدیره، از پرسپولیس حمایت می‌کنم و پشتیبان مدیرعامل هستم. بر خلاف آن چه بعضی مطرح می‌کنند نه تنها ایده‌ای برای مدیرعاملی در پرسپولیس نداشته‌ام بلکه به آن فکر هم نکرده‌ام.

رییس هیات مدیره در پایان گفت: ایجاد تغییرات مکرر، شاید برای بعضی در خارج از مجموعه جذابیت داشته باشد و بخواهند در هر زمانی درباره آن صحبت کنند ولی این موضوع نه تنها در داخل مجموعه جذابیت و طرفدار ندارد بلکه آن را مانع آرامش، پیشرفت، توسعه و اجرای برنامه‌ها می‌دانیم.