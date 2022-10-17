خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر و رفت و روب خیابان یکی از وظایفی است که بر عهده شهرداری قرارداد؛ اما سالهاست که وضعیت رفت و روب و جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر تهران به یک شیوه انجام می‌شود و گاهاً نارضایتی‌های در این حوزه برای شهروندان وجود دارد.

برای اصلاح این شیوه و رفع مشکلات شهروندان تهران شهردار تهران اعلام کرد که به دنبال ایجاد شیوه جدید است و بر همین اساس مدل جدید برای جمع‌آوری زباله‌ها و رفت و روب شهری طراحی کرده است.

در همین رابطه مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران از اجرای پایلوت طرح رفت و روب شهری در ۲ منطقه پایتخت خبر داد و گفت: شهروندان از نظافت شهر راضی نیستند و بر همین اساس به دنبال ایجاد طرح جدید در حوزه رفت و روب هستیم و این طرح قرار است در دو منطقه اجرایی شود.

وی گفت: مدتهاست که قیمت فهرست بهای رفت و روب شهری اصلاح نشده است و پیمانکاران از خودروهای فرسوده استفاده می‌کند همچنین میزان دریافتی آنها با فعالیتشان یکسان نیست و باید این موضوع به صورت واقعی تدوین شود بر همین اساس مدل جدیدی برای رفت و طراحی شده است که در آن به فهرست بها به صورت شفاف مشخص خواهد شد.

طراحی کاور برای ۵۳ هزار مخزن زباله تهران

همچنین چندی پیش بود که علیرضا زاکانی شهردار تهران در صحن شورای شهر تهران اعلام کرد که قرار است ۱۵ هزار سطل جدید زباله خریداری و روش رفت و روب جدیدی در تهران اجرا شود.

زاکانی گفت: ۵۳ هزار مخزن پسماند در تهران وجود دارد و ۶۴ پیمانکار تر و ۲۴ پیمانکار خشک در تهران وجود دارند و به دنبال این هستیم تا پیمانکاران به ۸ عدد برسد و خود آنها مکلف هستند تا زباله‌های تهران را به کمتر از هزار تن برسانند و زباله‌ها را تبدیل به کمپوست کنند.

شهردار تهران ادامه داد: به دنبال طراحی کاور برای ۵۳ هزار مخزن در تهران هستیم و روی این پوشش می‌توان تبلیغات عمومی را انجام داد البته بخشی از این مخازن نیز نیازمند نوسازی هستند و ۱۵ هزار مورد نوسازی خواهند شد.

سیستم مکانیزه جمع‌آوری زباله اجرایی می‌شود

محمد مهدی عزیزی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح مکانیزه جمع‌آوری زباله‌های شهر تهران گفت: به دنبال این هستیم تا سیستم مکانیزه بهتری را برای جمع‌آوری زباله‌های شهر تهران به کار گیریم تا آنالیزهای خدمات شهری واقعی‌تر شوند.

وی با بیان اینکه باید آنالیزها را به روز کنیم اظهار کرد: البته درحال حاضر نسبت به دوره‌های مدیریت شهری سابق تلاش‌های بسیاری برای اصلاح شیوه جمع‌آوری زباله‌ها انجام شده و مخزن‌های زباله بهسازی شده‌اند.

عزیزی ادامه داد: در گزارش‌های ارسالی و در سامانه ۱۳۷ رضایت شهروندان حاکی از این است که نسبت به دوره قبل عملکرد بهتری داشته ایم، اما هنوز نتوانسته ایم نظر مثبت مدیران ارشد شهری را دریافت کنیم و ما باید خود را به بهترین‌ها برسانیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تهران درباره طرح نوین جمع‌آوری پسماند گفت: به دنبال این هستیم تا روشی را انتخاب کنیم که هم تفکیک زباله از مبدا را انجام دهد و زباله‌های روی زمین را اصلاح کند و هم منجر به تردد آسان خودروهای مکانیزه شود.

۲۳ هزار تن زباله در انتظار تعیین و تکلیف

روزانه در سطح شهر تهران ۲۳ هزار تن نخاله و پسماند ساختمانی و عمرانی تولید می‌شود که باید برای جمع‌آوری آنها اقدامات سریعی انجام داد.

از ۲۳ هزار تن زباله‌ای که در پایتخت تولید می‌شود حدود ۱۷ هزار تن به مرکز پردازش و دفع پسماندهای ساختمانی آبعلی ارسال و پذیرش می‌شود و از ۶ هزار تن پسماند باقی مانده نیز ۳ هزار تن در مجتمع پردازش آرادکوه برای دفن و پوشش پسماندهای برگشت‌ناپذیر یا ریجکتی خانگی استفاده و ۳ هزار تن پسماند دیگر در گودهای مجاز سطح شهر تهران که حکم قضائی برای پر کردن آن صادر شده ریخته می‌شود.

به موازات حجم بالای زباله‌های تولیدی در سطح پایتخت باید برنامه‌هایی نیز برای جمع‌آوری آنها تدوین شود تا مشکل و نارضایتی شهروندان برطرف شود این طلای سیاه نیازمند روش‌های اصلاح شده جمع‌آوری است و البته باید منتطر ماند و دید چه زمانی این طرح جدیدی که مدیران شهری از آن صحبت می‌کنند به نتیجه می‌رسد و مشکل تهران حل می‌شود.