به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از کندوهای زنبور عسل استان بوشهر اظهار داشت: طرح سرشماری کندوهای زنبور عسل پس از ۲ سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا از ۱۶ مهرماه جاری آغاز شده و تا ۲۸ این ماه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در این طرح همه زنبورستان‌های موجود در استان بوشهر شامل بومی و مهاجر باید با مراجعه به تعاونی‌های زنبور داری یا مراکز خدمات جهاد کشاورزی منطقه اسکان خود برای ارائه آمار و اطلاعات اقدام کنند.

قطبی با قدردانی از همکاری زنبورداران در اجرای موفق این طرح ادامه داد: در زمان سرشماری، جا به جایی کُلنی‌های زنبور عسل ممنوع است و نباید اقدامی در این زمینه صورت گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: اطلاعات جمع‌آوری شده در این سرشماری برای تجزیه و تحلیل در سامانه مدیریت جامع داده‌های کشاورزی ثبت می‌شود.

تولید عسل در ۴۰۰ هزار کندو

وی یادآور شد: در این طرح اطلاعات مربوط به تعداد کندوها از جمله مدرن و بومی، میزان تولید عسل و دیگر فرآورده‌های زنبورداران جمع‌آوری و در سامانه جامع کشاورزی ثبت می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: هدف از آمارگیری و جمع آوری اطلاعات زنبورستان‌ها برنامه ریزی برای تولید بهتر و بیشتر است.

وی گفت: ۷۰۰ نفر زنبوردار بومی با ۱۱۴ هزار کندو و هزار و ۱۲۰ تن عسل و افزون بر این ۲ هزار زنبوردار مهاجر (بیشتر از استان اصفهان) با ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کندو و تولید هزار و ۵۰۰ تن عسل که بیشتر عسل درخت کُنار است، به فعالیت در این زمینه مشغول هستند.