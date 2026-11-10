به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنجفی شامگاه سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه تخصصی بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: بارش‌های رحمت الهی در پهنه‌های مختلف سرزمینی کشور با خیر و برکت همراه بوده و گزارش‌های دریافتی از استان‌ها نیز حاکی از وضعیت مطلوب بارندگی‌هاست.

وی افزود: با پیش‌بینی شرایط اقلیمی و احتمال بروز پدیده ال‌نینو، وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال زراعی هماهنگی‌های لازم را با استان‌ها انجام داد و هشدارها و توصیه‌های متعددی برای تسریع در کشت گندم ارائه کرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه گندم محصول پایه کشاورزی کشور و از ارکان اصلی امنیت غذایی است تصریح کرد: در حال حاضر سطح زیرکشت گندم آبی در کشور حدود ۳۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

آنجفی ادامه داد: این افزایش به معنای توسعه سطح نهایی کشت نسبت به سال گذشته نیست، بلکه نشان‌دهنده مدیریت زمان کشت و تسریع در عملیات زراعی با هدف کاهش آسیب‌پذیری محصولات در برابر خسارات احتمالی ناشی از شرایط اقلیمی و پدیده ال‌نینو است.

وی افزود: با توجه به اقدامات انجام‌شده و شرایط بارندگی، پیش‌بینی می‌شود سال زراعی جاری نیز سال خوبی برای بخش کشاورزی کشور باشد.

افزایش تولید محصولات کشاورزی باوجود محدودیت منابع آبی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال گذشته بیان کرد: در سال زراعی گذشته، بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود ۶۵ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی اختصاص یابد، اما تخصیص واقعی به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب رسید.

آنجفی افزود: با وجود این محدودیت و کاهش قابل‌توجه منابع آبی، بخش کشاورزی با اتکا به دانش، فناوری و روش‌های بهره‌ورانه نه‌تنها از کاهش تولید جلوگیری کرد، بلکه حدود هفت میلیون تن نیز به تولید محصولات کشاورزی کشور افزوده شد.

وی تأکید کرد: این دستاورد مبنای محکمی برای تقویت امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود و با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود روند افزایشی تولید در سال زراعی آینده نیز ادامه یابد.

ظرفیت‌های کشاورزی مرکزی فراتر از جایگاه صنعتی استان مرکزی است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان مرکزی گفت: اگرچه این استان بیشتر با جایگاه صنعتی خود شناخته می‌شود، اما در بخش کشاورزی نیز از استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود و در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولید محصولات شاخص، توانمندی‌های قابل‌توجهی دارد.

آنجفی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه تخصصی کشاورزی در استان، فرصتی برای رونق تولید و تقویت انگیزه فعالان این بخش است و بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان، بهره‌برداران و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

وی افزود: عرضه آخرین دستاوردهای علمی، فناوری‌های نوین، ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی و همچنین ایجاد ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فعال در زیربخش‌های کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و توسعه تولید در استان باشد.

آنجفی تاکید کرد: با استقبال مناسب بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی از این نمایشگاه، زمینه گسترش همکاری‌ها و انتقال فناوری‌های جدید فراهم و در آینده شاهد اخبار مثبت بیشتری از روند توسعه و رونق بخش کشاورزی استان مرکزی خواهیم بود.