به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری شامگاه سه‌شنبه در مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در موکب سیدالشهدا(ع) شیراز گفت: حضور آگاهانه مردم در صحنه، هوشمندی سیاسی و اجتماعی و دفاع از حریم اهل‌بیت(ع)، نظام جمهوری اسلامی و اسلام، از جلوه‌های ارزشمند ولایت‌مداری ملت ایران است.

وی با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقه‌ای، این مقطع را آزمونی بزرگ برای ملت ایران دانست و افزود: مردم ایران با سربلندی در حال عبور از این آزمون الهی هستند و به یاری خداوند، دشمنان اسلام و بشریت با شکست مواجه خواهند شد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تأکید بر اینکه نباید کاهش آتش درگیری‌ها را به معنای پایان تقابل با دشمن دانست، گفت: امروز همچنان در میانه جنگ هستیم و نظام جمهوری اسلامی، میهن و ملت ایران در معرض هجمه‌های استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل قرار دارند.

کلانتری با بیان اینکه فروکش کردن نسبی تنش‌ها را باید در چارچوب ناکامی دشمن در تحقق اهدافش تحلیل کرد، اظهار داشت: دشمن با تصور اینکه می‌تواند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی را از میان بردارد، وارد میدان شد، اما با مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیروهای کشور با شکست‌های پی‌درپی روبه‌رو شد.

وی با اشاره به سابقه طولانی فشارها و توطئه‌های دشمنان علیه ایران افزود: همان‌گونه که امام شهید نیز تأکید کرده بودند، دشمنان در طول ۴۷ سال گذشته از هر ابزار و توطئه‌ای که در اختیار داشتند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده کردند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) خاطرنشان کرد: کاهش شدت درگیری‌ها نباید موجب غفلت و بازگشت به زندگی عادی بدون توجه به شرایط موجود شود؛ چراکه دشمن همچنان درصدد ضربه زدن است و هوشیاری و آمادگی مردم ضرورت دارد.

نصرت الهی و ایمان مردم؛ رمز پیروزی ملت ایران

کلانتری در ادامه، نصرت الهی را نخستین عامل پیروزی ملت ایران دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی دشمنان، عنایت و لطف پروردگار است؛ البته این نصرت الهی در پی حرکت و یاری مؤمنان حاصل می‌شود.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» افزود: هنگامی که مؤمنان خداوند را یاری کنند، پروردگار نیز آنان را یاری می‌کند و نصرت الهی زمینه‌ساز پیروزی خواهد بود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با بیان اینکه نشانه‌های این تحول را می‌توان در واکنش‌های مردمی در کشورهای مختلف جهان مشاهده کرد، اظهار داشت: امروز شاهد حرکت‌های اعتراضی در کشورهای اروپایی و آمریکا علیه رژیم صهیونیستی هستیم و این تحولات نشان می‌دهد که افکار عمومی جهان نسبت به جنایت‌ها و سیاست‌های این رژیم حساس شده است.

وی بر ضرورت استمرار دعا، توسل و تضرع به درگاه خداوند تأکید کرد و گفت: نباید تصور کنیم که دعا و استمداد از خداوند تنها وظیفه مسئولان است؛ همه ما در این مسیر وظیفه داریم و نباید حتی برای لحظه‌ای از توسل و درخواست نصرت الهی غافل شویم.

حضور مردم، سنگر مستحکم جبهه مقاومت

کلانتری حضور مستمر مردم در صحنه را دومین عامل مهم پیروزی‌ها برشمرد و تصریح کرد: هر پرچمی که به دست یک شهروند برافراشته می‌شود، هر ساعتی که مردم در خیابان‌ها و اجتماعات حضور پیدا می‌کنند و هر قدمی که در مسیر حمایت از کشور برداشته می‌شود، یک سنگر در برابر دشمن است.

وی با اشاره به اجتماعات مردمی و حضور شبانه مردم در صحنه افزود: همین حضور و پشتیبانی مردمی است که به رزمندگان در خط مقدم روحیه و قدرت ایستادگی می‌دهد. پرچم‌هایی که مردم در دست می‌گیرند، نماد مقاومت و پشتوانه‌ای برای نیروهای مدافع کشور است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد حضور مردم پس از مدت کوتاهی فروکش خواهد کرد، اظهار داشت: استمرار حضور مردم و تداوم اجتماعات، محاسبات دشمن را برهم زده و موجب ناامیدی آنان شده است.

وی خون مظلومان و شهدای مقاومت را سومین عامل پیروزی دانست و گفت: خون مظلوم در عالم بی‌اثر نمی‌ماند و سرانجام آثار خود را نشان می‌دهد. خون شهدای فرمانده، زنان و مردان، دانشمندان و دانشجویان مظلوم، زمینه‌ساز تحولات بزرگی در جبهه حق خواهد بود.

کلانتری با اشاره به آیه شریفه «وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ» خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است که ظلم پایدار نمی‌ماند و مستضعفان جهان در نهایت پرچم پیروزی را برافراشته خواهند کرد.

تبعیت از ولایت، مسیر حرکت ملت در مقابله با استکبار

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت اظهار داشت: تعیین نقطه پایان مسیر و تصمیم‌گیری درباره زمان پیشروی، توقف یا بازگشت، در صلاحیت افراد نیست؛ این موضوع بر عهده رهبری و ولی امر مسلمین است.

وی افزود: تبعیت از ولایت تنها به مسائل فردی و عبادی محدود نمی‌شود، بلکه در مسائل اجتماعی، حکمرانی، سیاسی و نحوه مواجهه با استکبار نیز باید خود را در چارچوب فرمان و تدبیر رهبری قرار دهیم.

کلانتری با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در تاریخ اسلام گفت: اگر بخواهیم ریشه مقاومت و ولایت‌مداری را در تاریخ اسلام جست‌وجو کنیم، به حضرت صدیقه کبری(س) می‌رسیم؛ ایشان نخستین بانویی بودند که در راه دفاع از ولایت ایستادگی کردند و در این مسیر مورد آزار و آسیب قرار گرفتند.

وی حضرت فاطمه زهرا(س) را نخستین شهید راه ولایت دانست و بر ضرورت توسل به آن بانوی بزرگ اسلام در ایام سوگواری شهادت ایشان تأکید کرد.