وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت/ توصیه پلیس به مسافران تاکسی و اتوبوس

سرهنگ علی اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با رصدی که از طریق دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک از سطح معابر شهر تهران از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های پایتخت در صبح سه شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱ و فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، شاهد شروع ترافیک صبحگاهی و حجم بالای ترددها در سطح معابر شهر تهران بودیم.

وی ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد بار ترافیکی هستیم.

وی گفت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از استاد معین و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی و چراغی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

سرهنگ شریفی افزود: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای صبح و در تمامی تقاطع‌ها، معابر و میادین شهر تهران و مقابل و اطراف مراکز آموزشی و مدارس بمنظور روان سازی و کنترل ترافیک حضور دارند و طرح جناغی ها بمنظور نظم بخشی به بزرگراه‌ها در حال اجراست.

وی از والدین خواست به جهت سوار و یا پیاده کردن دانش آموزان خودروی خود را مقابل مدارس پارک نکرده و یک لحظه نیز مقابل درب مدرسه متوقف نشوند چرا که همین اقدام آنان باعث ایجاد ترافیک در محدوده می‌شود.

سرهنگ شریفی بیان داشت: مسافران محترم حمل و نقل عمومی حتماً به این نکته توجه داشته باشند که حتماً در داخل ایستگاه منتظر تاکسی و اتوبوس باشند و در این محل‌ها سوار و پیاده شوند چرا که حضور و سوار شدن آنان خارج از ایستگاه باعث افزایش ترافیک در سطح شهر می‌شود.