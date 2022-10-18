۷۵۰ سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند چهارمحال و بختیاری توزیع شد

جاسم محمدی فارسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: هزینه‌های مورد نیاز برای تهیه و توزیع این جهیزیه‌ها از محل کمک‌های خیران نیک‌اندیش، مؤسسه‌های خیریه و اعتبارات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری تأمین و پرداخت شده است.

وی افزود: از این میزان جهیزیه ۸۵ سری به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در مهرماه جاری به نوعروسان نیازمند زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

محمدی تصریح کرد: هر سری جهیزیه ویژه نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری شامل وسایل ضروری زندگی مانند فرش، بخاری، ماشین لباسشویی، یخچال، چرخ گوشت، جاروبرقی، انواع قابلمه و تعدادی لوازم آشپزخانه است.

وی جمع‌آوری کمک‌های خیران نیک‌اندیش برای تهیه جهیزیه نوعروسان نیازمند را از مهم‌ترین راهکارهای ترویج ازدواج و تشکیل زندگی جوانان دانست و یادآور شد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی، خیران نیک‌اندیش، گروه‌های جهادی، فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، ذی‌نفوذان، معتمدان، بزرگان و ریش‌سفیدان برای ترویج ازدواج آسان فرهنگ‌سازی و تلاش کنند.