هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس مدل‌ها و نقشه‌های هواشناسی از صبح امروز این استان تحت تأثیر جریانات ناپایدار جوی قرار خواهد گرفت که ضمن افزایش وزش باد از عصر امروز، موجب کاهش محسوس دما خواهد شد.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه ورود این سامانه، دمای هوای شبانه را در نواحی سردسیر خراسان رضوی تا صفر درجه سلسیوس کاهش می‌دهد آورده است: وزش باد در نواحی بادخیز همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود.

بر طبق این اطلاعیه، وقوع بارش‌های رگباری در مناطق کوهستانی همراه با رعد و برق خواهد بود و احتمال آبگرفتگی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دور از انتظار نیست.

بر این اساس، افزایش شدت وزش باد در برخی از نقاط خراسان رضوی همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و با احتمال بروز خسارت از روز چهارشنبه هفته جاری تا شنبه هفته آینده پیش‌بینی شده است.

در این اطلاعیه ضمن توصیه به عدم توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی و همچنین خودداری از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی از کشاورزان خواسته شده تا تمهیدات لازم برای جمع آوری محصولات را در نظر بگیرند.