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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی دخترانه رشت

آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی دخترانه رشت

رشت- رئیس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به وقوع آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی دختران در بلوار لاکان رشت گفت: اتصالی در سیستم سیم کشی تهویه سرویس بهداشتی دلیل بروز حادثه بوده است.

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت گزارش وقوع آتش سوزی در خوابگاه دخترانه اظهار کرد: این حادثه در خوابگاه دختران واقع در بلوار لاکانی رشت رخ داده بود.

وی با بیان اینکه ۵ آتش نشان با ۲ خودرو اطفا به سرعت به محل حادثه اعزام شدند، ادامه داد: اتصالی در سیستم سیم کشی برق از ناحیه تهویه سرویس بهداشتی باعث بروز این حادثه شده بود.

مؤمنی با اشاره به اینکه به همین دلیل بخشی از ساختمان دچار حریق و دود گرفتگی شده بود، گفت: گروه عملیاتی به سرعت حریق را مهار کرده و دود ساختمان را تخلیه کردند.

وی گفت: این حادثه گسترشی نداشت و به کسی آسیب جانی نرسید.

کد مطلب 5611449

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