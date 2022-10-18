آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی دخترانه رشت

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت گزارش وقوع آتش سوزی در خوابگاه دخترانه اظهار کرد: این حادثه در خوابگاه دختران واقع در بلوار لاکانی رشت رخ داده بود.

وی با بیان اینکه ۵ آتش نشان با ۲ خودرو اطفا به سرعت به محل حادثه اعزام شدند، ادامه داد: اتصالی در سیستم سیم کشی برق از ناحیه تهویه سرویس بهداشتی باعث بروز این حادثه شده بود.

مؤمنی با اشاره به اینکه به همین دلیل بخشی از ساختمان دچار حریق و دود گرفتگی شده بود، گفت: گروه عملیاتی به سرعت حریق را مهار کرده و دود ساختمان را تخلیه کردند.

وی گفت: این حادثه گسترشی نداشت و به کسی آسیب جانی نرسید.