برگزاری مرحله دوم میز خدمت برای پاسخگویی به مطالبات مردمی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ابراهیم فرجادی با اشاره به تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردمی و تشکیل میز خدمت در معاونت ها و شرکت های تابعه سازمان، گفت: با هدف افزایش میزان رضایتمندی کیشوندان، سرعت بخشیدن در پاسخگویی به مطالبات مردمی و رسیدگی به مشکلات ساکنان این منطقه، مرحله دوم میز خدمت چهارشنبه های هر هفته بر اساس برنامه زمان بندی تشکیل می شود.

رئیس اداره ارتباطات مردمی و امور ایثارگران سازمان، اظهار داشت: طبق جدول زمان بندی، نخستین میز خدمت، چهارشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش برگزار خواهد شد.

وی، گفت: آبان ماه امسال در حوزه معاونت ها و شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش "شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، شرکت عمران، آب و خدمات، معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیریت حقوقی، امور قراردادها و املاک " میز خدمت به ترتیب چهارشنبه های هر هفته "چهارم، یازدهم، هجدهم و بیست و پنجم" از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می شود.

فرجادی خاطر نشان کرد: میز خدمت در آذرماه امسال در "معاونت توسعه مدیریت، معاونت فرهنگی اجتماعی، معاونت عمرانی و زیر بنایی، مدیریت کار و خدمات اشتغال و مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات" چهارشنبه های هر هفته "دوم، نهم، شانزدهم، بیست و سوم و سی ام" از ساعت ۱۰ تا ۱۲ جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی و رسیدگی به مشکلات کیشوندان تشکیل خواهد شد.

لازم به ذکر است: سازمان منطقه آزاد کیش با تشکیل میز خدمت در چهارشنبه های هر هفته بیشتر در جریان مشکلات و دغدغه های عموم مردم جزیره در سطوح مختلف قرار می گیرد و با استفاده از فرصت مغتنمی که فراهم شده رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردمی را در اولویت کاری خود قرار می دهد.