به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس‌احسان عضو و رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور نود و هشتمین جلسه شورا ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش به تمامی ورزشکاران، مربیان، داوران و فعالان ورزش کشور اظهار کرد: از همه دست اندرکاران ورزشی تهران بابت افزایش فرصت‌های ورزشی برای شهروندان سپاسگزاری می‌کنم.

شمس‌احسان با بیان اینکه ورزش و فعالیت‌های جسمانی به عنوان یک واقعیت اجتماعی، جزئی از زندگی روزمره است، گفت: زندگی در دنیای امروز، ابتکار عمل را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده است که این فقر حرکتی، مشکلات متعدد جسمی، روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است.

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران افزود: یکی از راهکارهای از بین بردن یا پیشگیری از فقر حرکتی، داشتن سبک زندگی فعال است و ورزش به عنوان راه حل راهبردی و ورزش همگانی به عنوان وسیله‌ای ارزان قیمت و فرح بخش، می‌تواند این مشکل را به نحو مطلوب حل کند.

شمس‌احسان با تاکید بر اینکه وضعیت سرانه ورزشی تهران پایین‌تر از متوسط کشور است، اظهار داشت: توزیع سرانه‌های ورزشی در مناطق ۲۲ گانه نیز اختلاف معناداری دارد.

وی ادامه داد: کمیته ورزش دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران، ۱۶ سیاست کلان در راستای توسعه ورزش شهروندی با رویکرد توسعه فعالیت بدنی، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تفریحی، هوشمند سازی، ارتقا کیفیت خدمات ورزشی و محور قرار دادن خانواده، محله و منطقه در برنامه ریزی ها را تدوین و ابلاغ کرده است و به صورت مستمر پیگیر اجرای سیاست‌های ابلاغی خود از مدیریت شهری تهران است.

شمس‌احسان افزود: با توجه به عدم فعالیت بخشی از ظرفیت‌های ورزشی شهر تهران از شهردار تهران انتظار می‌رود با بازنگری فرآیندهای مدیریت و بهره برداری مراکز ورزشی، سیاست‌ها و اقدامات لازم را جهت فعال سازی و بهره برداری مجموعه‌های تعطیل و نیمه تعطیل ورزشی شهر تهران، افزایش دسترسی شهروندان به سرانه‌های ورزشی، فراهم کند.

شمس‌احسان اضافه کرد: باید مجموعه‌های ورزشی متنوع برای شهروندان در مقیاس محلی، بهره گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، افزایش فرصت‌های مشارکت ورزشی و تشویق شهروندان به سبک زندگی فعال و پرتحرک توجه ویژه ای کنند تا سلامت جسمی، نشاط، شادابی و سرزندگی شهروندان را ارتقا پیدا کند.

رئیس کمیته عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای فراغتی و ورزشی جوانان و نوجوانان که آینده سازان این کشور هستند می‌تواند در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.