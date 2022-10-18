آخرین دانشجوی بازداشتی دانشگاه علم و فرهنگ آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ؛ سید علی اکبر هاشمی راد از دانشجویان و اساتید فهیم و آگاه این دانشگاه به دلیل عقلانیت توأم با احساس مسؤولیت و اجتناب از مشارکت در اقدامات هنجار شکنانه تشکر و قدردانی نمود و افزود: آخرین دانشجوی بازداشتی دانشگاه علم و فرهنگ نیز دیروز آزاد شد و این دانشگاه در حال حاضر هیچ فرد بازداشتی ندارد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ افزود: تمامی این دانشجویان در بیرون از دانشگاه و در پی حواشی حوادث اجتماعی پیش آمده، بازداشت شده بودند ولی مسؤولان دانشگاه تمامی تلاش خود را برای آزادی این عزیزان انجام دادند که خوشبختانه اقدامات موفقیت آمیز بود و در حال حاضر هیچ دانشجوی بازداشتی نداریم.

هاشمی راد با انتقاد از برخی رفتارهای خارج از شأن دانشجویان به دلیل درگیری احساسی گفت: برخی رفتارها در شأن دانشجوی آگاه نیست و دانشگاه بستری است که همواره فضای گفت و شنود در آن مهیا است و دانشجویان در هر زمان می‌توانند در فضایی آرام و عقلانی با اساتید و مسؤولان دانشگاه به گفت و گو بنشینند و دغدغه‌ها و مسائل مورد نظر خود را مطرح کنند.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ گفت: دانشجویان عزیز ما ویژگی‌های ممتازی دارند که این ویژگی‌ها اجازه سو استفاده به دشمنان ایران اسلامی را نخواهد داد و دانشجویان آگاه و فهیم دانشگاه علم و فرهنگ نیز با هوشمندی تمام رفتار کرده و هرگز در زمین دشمن بازی نکرده و امنیت خود و کشور را به خطر نمی‌اندازند.