پیگیری روند درمان حادثه دیدگان آتش سوزی زندان اوین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس قوه قضائیه، صبح سه شنبه تعدادی از مسئولین سازمان زندان‌ها با حضور در بیمارستان محل بستری حادثه دیدگان آتش‌سوزی زندان اوین، در جریان رسیدگی به وضعیت درمانی حادثه دیدگان قرار گرفتند.

برخی از عوامل اصلی درگیری و آتش سوزی شنبه شب بازداشتگاه اوین، نیز در میان حادثه‌دیدگان حضور دارند که با دستور رئیس قوه قضائیه، نسبت به پیگیری جدی تکمیل درمان این افراد نیز اقدامات جدی در حال انجام است.

همچنین، چند تیم ویژه از سازمان زندان‌ها به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، مسئول رسیدگی به امور خانواده‌های حادثه‌دیدگان و متوفیان حادثه شده‌اند.

بنا بر دستور رئیس قوه قضائیه، این تیم مسئول هستند ضمن حمایت از خانواده‌های مددجویان متوفی، برای رسیدگی و تأمین نیازهای بازماندگان اقدام کنند.