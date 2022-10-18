جلوی خلق پول با ایجاد منابع درآمد پایدار گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز سه شنبه در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در جمع دانشجویان در سخنانی با محور اهمیت علم در دولت سیزدهم گفت: واقعیتی است که کشور ما حداقل پس از دوره رنسانس در بسیاری از حوزه‌ها مانند تکنولوژی، فن توسعه‌ای کشور عقب ماند.

سخنگوی دولت افزود: بعد از تمدن اسلامی یک دوره‌ای به واسطه پیشرو شدن در حوزه علم و دانش در حوزه علم و فناوری هم جلو افتادند اما با انحراف حکمرانان و زمامداران از مسیر درست کشورهای اسلامی به ویژه کشور خودمان، از رشد صنعتی غرب عقب افتادند. حکمرانان ما برنامه ریزی لازم در پیشروی علم نداشتند و به پیرو تبدیل شدند.

وی با اشاره به شکل گیری انقلاب سال ۵۷ گفت: ۵۰-۴۰ سال قبل مردم ما حرفی داشتند که باید خودمان برای خودمان تصمیم بگیریم یعنی آزادی و استقلال داشته باشیم و براساس همین شعارها انقلاب کردند و بیش از ۴۰ سال است هزینه این آزادی طلبی و استقلال طلبی اش را دارد می‌پردازد چراکه یوغ بندگی بر کشور ما انداخته بودند و آینده را برای ما رقم می‌زند.

بهادری جهرمی افزود: ایران کشوری نبود که خود مسیر رشد را طراحی کند بلکه برای او برنامه ریزی و مسیر را طراحی می‌کردند. ۸ سال جنگ راه انداخته و همه ظرفیت‌های کشور را درگیر کردند و بعد جنگ رسانه‌ای را به میدان آوردند.

سخنگوی دولت با اشاره به راه اندازی رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور، گفت: کشورهایی حاضر به هزینه از جیب خود شدند تا رسانه فارسی زبان راه بیندازند در حالی که اصلاً فارسی نمی‌دانند و می‌خواهند ما را تحت فشار قرار دهند و همین قدرت‌ها ما را وجه المصالحه خود قرار دادند.

وی ادامه داد: این انقلاب یک کلام داشت که باید به خود اعتماد و اتکا کنیم و روی پای خود بایستیم که شرط آن رفتن در مسیر علم بود. البته نظری بود که برای پیشرفت باید وام بگیریم و آنها دست ما را بگیرند و ما را راه ببرند و این رویکرد در ۵۰ سال گذشته وجود داشته است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه به قول رهبر انقلاب آنها کار رایگان برای کسی انجام نمی‌دهند و گاو شیرده می‌خواهند اظهار داشت: این قدرتها در نقشه جهانی خود برای هر کشوری کارویژه تعیین کرده اند. برای کشوری گاو شیرده، کشوری دیگر گاو گوشتی و کشوری هم مرغ تخم گذار طراحی کردند.

سخنگوی دولت افزود: اما رویکرد دولت جدید با رویکرد اقتصاد درون زا همراه است. کلید واژه دولت قبل کلیدی به نام میز مذاکرات بود اما شاه کلید گفتمان این دولت نگاه به بیرون نیست بلکه اعتماد و تکیه به توان درون و ظرفیت نخبگانی و جوانان کشور است. در این رویکرد هم اعتقاد دولت علم است که علم با خود قدرت برتر می‌آورد که هر که علم و چراغ ندارد مجبور است به مسیری اعتماد کند که دیگری برای او طراحی می‌کند.

وی ادامه داد: در همین مسیر دولت برای نخستین بار در تاریخ ایران برنامه‌ای منتشر کرد به نام سند تحول دولت مردمی و از جامعه علمی در هر طیف خواست حرفهای خود را بزنند و مشکلات را بیان کنند.

به گفته بهادری جهرمی، در سند تحول مشکلاتی چون بیکاری، سیاست خارجی کاریکاتوری، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و تورم داریم و برای این چالش‌ها راهکار ارائه کرد که ۱۰۲۲ اقدام در این سند تحول آمده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در کشور با وضعیت اقتصادی وحشتناک روبرو بودیم که در ۱۰ ساله گذشته رشد میانگین آن چهار دهم درصد بود.

وی خطاب به دانشجویان ادامه داد: ما که حرف بزنیم نمی‌شنوید و کسی که ما را مسخره می‌کند می‌شنوید؛ رئیس جمهور در دیدار رهبری برای اینکه آمار را دقیق بگوید گفت چهار دهم یک درصد و این درست بود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه حجم نقدینگی موجود در کشور در سال ۹۲ حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود، بیان کرد: در ۱۴۰۰ این نقدینگی به ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد رسید که این یعنی بمب نقدینگی و سیل تورمی‌. این نقدینگی یک روز روانه بازار ارز، یک روز سکه، یک روز بورس یک روز مسکن می‌شود و قیمت اینها بالا می‌رود. یعنی دولت نقدینگی کشور را ۸ برابر کرد و رشد اقتصادی ایجاد شده به ازای این نقدینگی تقریباً صفر بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: این میزان تورم در ۷۰ سال اخیر بی سابقه بود ولی امروز یک سوم کاهش یافته و به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه با شناسایی فرارهای مالیاتی، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده ۱۰۰ درصد محقق شده است، گفت: ترانزیت خارجی ۶۰ درصد و تجارت خارجی ۴۰ درصد افزایش یافت.

سخنگوی دولت تصریح کرد: با ایجاد منابع درآمد پایدار، جلوی خلق پول و روند سرسام آور رشد نرخ تورم و نقدینگی گرفته شد.

وی افزود: در شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۷۰۰ نفر تلفات ناشی از بیماری کرونا بود ولی با واکسیناسیون عمومی و تلاش‌های صورت گرفته با همکاری مردم، این میزان به صفر رسید و امروز نیز یک‌رقمی شده است.