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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۱۸

سرپرست ورزش و جوانان اردبیل:

۴ پروژه ورزشی در اردبیل افتتاح شد

۴ پروژه ورزشی در اردبیل افتتاح شد

اردبیل- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل از افتتاح و بهره‌برداری چهار پروژه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ورودی عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های ورزشی در کشور که به صورت وبینار و با حضور وزیر ورزش و جوانان در اردبیل نیز برگزار شد، اظهار کرد: در سطح کشور ۱۶۲ پروژه ورزشی در گرامیداشت هفته تربیت بدنی به بهره‌برداری رسید که سهم استان اردبیل نیز چهار پروژه بوده است.

وی تصریح کرد: در گرامیداشت هفته تربیت بدنی شاهد بهره‌برداری از سالن سرپوشیده قزل‌قیه در مشگین‌شهر و همچنین آبی‌بیگلو نمین بودیم که با دستور وزیر ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسیده و در اختیار اهالی این روستاها و دهستان‌ها قرار گرفت.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل به افتتاح ۲ مینی‌چمن مصنوعی در شهرهای مختلف اردبیل خبر داد و گفت: مینی‌چمن مصنوعی خلیل‌آباد در اردبیل و انگوت از جمله پروژه‌های افتتاحی در هفته تربیت بدنی بوده که با راه‌اندازی این زمین‌های چمن و سالن‌ها، جوانان و نوجوانان می‌توانند در رشته‌های مختلف فعالیت‌های سالمی را انجام دهند.

ورودی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، چهار هزار و ۴۴۲ متر مربع به سرانه ورزشی استان افزوده شد تا ما در برخی از شهرها شاهد ارتقای سرانه ورزشی و رسیدن آن به میانگین کشوری باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بیش از هشت میلیارد تومان توسط دولت در این پروژه‌های ورزشی سرمایه‌گذاری شده و ما آمادگی داریم تا به سرعت طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

ورودی اضافه کرد: ۱۲ سالن و چمن مصنوعی ورزشی نیز در حال تکمیل و مراحل پایانی تحویل به اداره کل ورزش و جوانان است که تا پایان امسال این تعداد مجموعه ورزشی نیز به تعداد فضاهای ورزشی کنونی افزوده خواهد شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ضرورت مشارکت بخش خصوصی را در احداث و توسعه فضاهای ورزشی یادآور شد و بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با حمایت همه‌جانبه از این سرمایه‌گذاران، به توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی در شهرها و مناطق مختلف کمک کنیم.

کد مطلب 5611981

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