۴ پروژه ورزشی در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ورودی عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های ورزشی در کشور که به صورت وبینار و با حضور وزیر ورزش و جوانان در اردبیل نیز برگزار شد، اظهار کرد: در سطح کشور ۱۶۲ پروژه ورزشی در گرامیداشت هفته تربیت بدنی به بهره‌برداری رسید که سهم استان اردبیل نیز چهار پروژه بوده است.

وی تصریح کرد: در گرامیداشت هفته تربیت بدنی شاهد بهره‌برداری از سالن سرپوشیده قزل‌قیه در مشگین‌شهر و همچنین آبی‌بیگلو نمین بودیم که با دستور وزیر ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسیده و در اختیار اهالی این روستاها و دهستان‌ها قرار گرفت.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل به افتتاح ۲ مینی‌چمن مصنوعی در شهرهای مختلف اردبیل خبر داد و گفت: مینی‌چمن مصنوعی خلیل‌آباد در اردبیل و انگوت از جمله پروژه‌های افتتاحی در هفته تربیت بدنی بوده که با راه‌اندازی این زمین‌های چمن و سالن‌ها، جوانان و نوجوانان می‌توانند در رشته‌های مختلف فعالیت‌های سالمی را انجام دهند.

ورودی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، چهار هزار و ۴۴۲ متر مربع به سرانه ورزشی استان افزوده شد تا ما در برخی از شهرها شاهد ارتقای سرانه ورزشی و رسیدن آن به میانگین کشوری باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بیش از هشت میلیارد تومان توسط دولت در این پروژه‌های ورزشی سرمایه‌گذاری شده و ما آمادگی داریم تا به سرعت طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

ورودی اضافه کرد: ۱۲ سالن و چمن مصنوعی ورزشی نیز در حال تکمیل و مراحل پایانی تحویل به اداره کل ورزش و جوانان است که تا پایان امسال این تعداد مجموعه ورزشی نیز به تعداد فضاهای ورزشی کنونی افزوده خواهد شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ضرورت مشارکت بخش خصوصی را در احداث و توسعه فضاهای ورزشی یادآور شد و بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با حمایت همه‌جانبه از این سرمایه‌گذاران، به توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی در شهرها و مناطق مختلف کمک کنیم.