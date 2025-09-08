به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست عصر دوشنبه در جلسه کارگروه استانی واگذاری موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، با اشاره به بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های واگذار شده و تصمیم‌گیری برای واگذاری پروژه‌های جدید، اظهار کرد: بر اساس مصوبه این کارگروه، پروژه سالن تنیس سرپوشیده در مجموعه ورزشی علی دایی اردبیل، کمپ تخصصی استعدادیابی ژیمناستیک شهرستان اردبیل و طرح بهسازی پناهگاه‌های سبلان در شهرستان مشگین‌شهر به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و گردشگری، افزود: این واگذاری‌ها با هدف تسریع در بهره‌برداری، کاهش هزینه‌های دولتی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه ورزشی و گردشگران صورت می‌گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در پایان گفت: این اداره کل آماده حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند است تا با هموار کردن مسیر توسعه ورزش قهرمانی و همگانی، فرصت‌های اشتغال‌زایی مناسبی برای جوانان استان فراهم شود.