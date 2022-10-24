کمبود دارو و مشکلات بیماران شاهرودی

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود دارو در روزهای اخیر مشکلات فراوانی را برای بیماران شهرستان شاهرود و میامی پدید آورده است. دو هفته‌ای می‌شود که اقلامی مانند آنتی بیوتیک کودکان، تب بر کودکان، دوراکانتین ۲.۶ قلب و ساده‌تر آن برخی سرم‌های ساده هم در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود.

داروخانه‌های فهرست بلندبالایی از داروهایی که نیست، دارند و شرکت‌های دارویی نیز می‌گویند که تولید کاهش پیدا کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می‌گوید مشکل از تولید و عرضه است اما داروخانه‌ها می‌گویند باید نظارت بر شرکت‌های پخش نیز تقویت شود.