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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

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کمبود دارو و مشکلات بیماران شاهرودی

کمبود دارو و مشکلات بیماران شاهرودی

شاهرود- کمبود دارو به ویژه داروهای آنتی بیوتیک کودکان طی هفته‌های اخیر، مشکلات عدیده‌ای را برای بیماران شهرستان شاهرود پدید آورده است .

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به گزارش خبرنگار مهر، کمبود دارو در روزهای اخیر مشکلات فراوانی را برای بیماران شهرستان شاهرود و میامی پدید آورده است. دو هفته‌ای می‌شود که اقلامی مانند آنتی بیوتیک کودکان، تب بر کودکان، دوراکانتین ۲.۶ قلب و ساده‌تر آن برخی سرم‌های ساده هم در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود.

داروخانه‌های فهرست بلندبالایی از داروهایی که نیست، دارند و شرکت‌های دارویی نیز می‌گویند که تولید کاهش پیدا کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می‌گوید مشکل از تولید و عرضه است اما داروخانه‌ها می‌گویند باید نظارت بر شرکت‌های پخش نیز تقویت شود.

کد مطلب 5612235

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