تحویل بیش از ۱۳ میلیارد تومان تجهیزات به هنرستان های فنی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فائزی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح شهید سلیمانی و آغاز مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای استان گیلان که به صورت نمادین در منطقه کومله برگزار شد، اظهار کرد: ۳۱ طرح ورزشی شامل سه زمین چمن مصنوعی و هفت زمین ساحلی، ۱۵ کلاس درس تربیت بدنی و ۶ مدرسه پویا بااعتبار ۶ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار مترمربع به فضای ورزشی گیلان افزوده شده است، افزود: با توجه به اهمیت تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی استان برای آمادگی دانش آموزان و داشتن زندگی سالم در آینده، اعتبار لازم برای ساخت سالنی استاندارد برای برگزاری مسابقات کشوری دریافت و این مبالغ به حساب مدارس مجری در استان واریز شد.

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه به دلیل پیشتازی در تکمیل طرح‌ها، منطقه کومله به عنوان منطقه نمادین برای افتتاح پروژه‌های استان در نظر گرفته شد، ادامه داد: بیش از ۱۳ میلیارد تومان تجهیزات هنرستانی هم به هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش استان تحویل داده شد.

گفتنی است، با اجرای طرح شهید سلیمانی در گیلان، ۲۳ کلاس درس تربیت بدنی، ۱۶ مدرسه پویا، ۳۴ زمین چمن مصنوعی، ۳۴ زمین ساحلی و ۴ سالن ورزشی به بهره برداری رسید.