به گزارش خبرنگار مهر٬ نصرالله کشاورز، صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح واحدهای تولیدی در دشتی با اشاره به ظرفیت‌های کلان اقتصادی استان، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سرمایه‌گذاری در استان بوشهر فراتر از استانداردهای بین‌المللی است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، میزان سرمایه‌گذاری بهینه باید ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. محاسبات ما نشان می‌دهد که این شاخص در استان بوشهر رعایت شده و حتی از آن فراتر رفته‌ایم.

کشاورز همچنین به سرمایه‌گذاری مبلغ ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در ایام هفته دولت در استان اشاره کرد و آن را رقمی قابل توجه دانست و از تلاش‌های استانداری، تیم‌های عمرانی و اقتصادی، و بانک‌ها در تسهیل پرداخت تسهیلات قدردانی کرد.

توسعه صنایع معدنی در دشتی

مدیرکل صمت استان بوشهر از سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا با توجه به مذاکرات صورت گرفته برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در شهرک صنعتی دشتی، به این منطقه روی آورند. شهرستان دشتی علاوه بر قطب کشاورزی، به یکی از قطب‌های صنعتی استان نیز تبدیل شود.

کشاورز به پتانسیل‌های معدنی منطقه اشاره کرد و گفت: وضعیت معادن در شهرستان‌های دشتی و دشتستان بسیار مطلوب است و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد صنایع ما صنایع معدنی هستند که به عنوان زنجیره اصلی تولید عمل می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: توسعه صنایع معدنی، شاهد جهش تولید و اشتغال‌زایی پایدار در استان بوشهر باشیم.